Kranjec 16. po prvi vožnji, Odermatt navdušil pred domačimi navijači

Tretji čas prve vožnje je dosegel Norvežan Timon Haugan , njegov zaostanek znaša 53 stotink sekunde. Nekdanji član norveške reprezentance Lucas Pinheira Braathen , ki se je leta 2024 odločil za domovino matere Brazilije, je v celoti izkoristil najboljše startno izhodišče. S številko 1 je progo Chuenisbärgli prevozil s časom 1:14,89 minute. Čas, ki ga je izboljšal le Marco Odermatt , ki je startal kot sedmi.

Švicar napada peto zmago na adelbodenskem veleslalomu zapovrstjo. Sloviti Šved Ingemar Stenmark je med letoma 1979 in 1982 prav tako dosegel štiri zmage po vrsti v veleslalomu na tem prizorišču. Stenmark je na veleslalomu v Adelbodnu slavil tudi leta 1984.

Druga vožnja se bo začela ob 13.30. Žan Kranjec je v Adelbodnu, sicer v drugačnih razmerah, leta 2020 osvojil svojo drugo zmago v svetovnem pokalu.