Zimski športi

Kranjec 16. po prvi vožnji, Odermatt navdušil pred domačimi navijači

Adelboden, 10. 01. 2026 12.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Žan Kranjec

Marco Odermatt je postavil najboljši čas prve vožnje veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Adelbodnu v Švici. Domači as je v slabih razmerah ob sneženju za prevzem vodstva za 49 stotink prehitel do takrat vodilnega Brazilca Lucasa Pinheira Braathena. Slovenski veleslalomist Žan Kranjec je z zaostankom 1,82 sekunde 16.

Tretji čas prve vožnje je dosegel Norvežan Timon Haugan, njegov zaostanek znaša 53 stotink sekunde. Nekdanji član norveške reprezentance Lucas Pinheira Braathen, ki se je leta 2024 odločil za domovino matere Brazilije, je v celoti izkoristil najboljše startno izhodišče. S številko 1 je progo Chuenisbärgli prevozil s časom 1:14,89 minute. Čas, ki ga je izboljšal le Marco Odermatt, ki je startal kot sedmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švicar napada peto zmago na adelbodenskem veleslalomu zapovrstjo. Sloviti Šved Ingemar Stenmark je med letoma 1979 in 1982 prav tako dosegel štiri zmage po vrsti v veleslalomu na tem prizorišču. Stenmark je na veleslalomu v Adelbodnu slavil tudi leta 1984.

Druga vožnja se bo začela ob 13.30. Žan Kranjec je v Adelbodnu, sicer v drugačnih razmerah, leta 2020 osvojil svojo drugo zmago v svetovnem pokalu.

adelboden žan kranjec marco odermatt veleslalom

