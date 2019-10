Je Kranjec 'legitimni' veleslalomski naslednik Hirscherja?

Največji aplavz v Altenmarktu, kjer so se zbrali vrhunski alpski smučarji iz sveh koncev in krajev, je bil rezerviran za največjega alpskega smučarja vseh časov. Marcel Hirscherse je vrnil v Altenmarkt, tam kjer so izdelovali zmagovalne smuči zanj, prilagajali opremo njegovim potrebam, skrbeli za podporo, ki je ni bil v preteklosti deležen še nihče. Tekmovalec iz Annaberga se jim je zahvaljeval z zmagami, a v novi sezoni svetovnega pokala tega ne bo več. Pogrešala ga bo smučarska elita, ki je tudi iz njegovih veleslalomskih zavojev, črpala navdih za približek k popolnosti. Konkurenca si je z njegovim slovesom od belih strmin zagotovo oddahnila, bistveno manj dela pa imajo zdaj tisti, ki so mu dolga leta stali ob strani. Nikakor pa to, da Hrischerja ne bo več na startu, ne pomeni, da bodo lahko njegovi tekmeci manj napadali. Žan Kranjec še dobro pomni, kako je v Saalbachu premagal Hirscherja, zmagal prvič v karieri. In želi, da bi z zmagovanjem nadaljeval. Tudi v obdobju po največjem vseh časov.