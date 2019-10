Kranjec: Vem kaj javnost pričakuje, a tudi moji cilji so najvišji možni

Težo največjih pričakovanj nosi prvi slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki je v veleslalomskem seštevku, po upokojitvi avstrijskega asa Marcela Hirscherja, tretji najboljši veleslalomist sveta. Slovenec ne beži pred visokimi cilji, zaveda se, da bo prav on tisti, ki ga bo večina želela premagati. S tekmovalno upokojitvijo Hirscherja se je sprostilo mesto na samem vrhu razpredelnice. Avstrijec je letvico postavil zelo visoko. Ne le osem velikih kristalnih globusov, v karieri je osvojil tudi dvanajst malih kristalnih globusov za zmage v posebnih seštevkih posameznih disciplin. Prevladoval je na slalomskih in veleslalomskih progah. Vsega skupaj je v svetovnem pokalu osvojil 67 zmag, pred njim pa sta le ŠvedIngemar Stenmark (86) in Lindsey Vonn (82).

Izpraznjeno mesto na vrhu je seveda velika priložnost za konkurenco, ki je bila ves čas Hirscherjeve ere v njegovi senci. Kandidata za veleslalomski vrh ima tudi Slovenija. Kranjec je s Hirscherjevim odhodom pridobil eno mesto na veleslalomski startni listi, na kateri bo nedeljsko ledeniško veleslalomsko uverturo odprl kot tretji najboljši veleslalomist na svetu.

Kranjec je bil minulo sezono dvakrat na stopničkah svetovnega pokala, prvo zmago je osvojil decembra lani v Saalbachu, sezono pa sklenil s tretjim mestom v Soldeu v Andori. Letos seveda želi narediti še en korak naprej, zelo je napredoval tudi v slalomu, saj je na startnem seznamu 30. slalomist sveta.