'Kranjec je legitimni veleslalomski naslednik Hirscherja'

Z dvema zmagama in šestimi uvrstitvami na zmagovalni oder je najuspešnejši slovenski alpski smučar v moškem veleslalomu v zgodovini. Sezono 2019/20 je odprl s tretjim mestom na veleslalomski ledeniški premieri nad Söldnom, nato je bil četrti v Beaver Creeku, tretji v Alta Badii. Z zmago na najtežji veleslalomski preizkušnji na sloviti progi Chünisbergli je 27-letni Vodičan vložil uradno kandidaturo za mali kristalni veleslalomski globus, ki ga bodo zmagovalcu seštevka zime v tej disciplini podelili marca na finalu sezone v Cortini d'Ampezzo. Žan Kranjec je kot prvi Slovenec po Tini Maze , ki je na veleslalomih za svetovni pokal zbrala 14 zmag in 28 stopničk, in kot prvi Slovenec v moški konkurenci prevzel vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Rdečo majico vodilnega bo prvič imel oblečeno na veleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu 2. februarja. Do zmagovalnega odra na finalu v Cortini je še dolga pot. Na sporedu je še pet veleslalomov. Prva sezona po koncu ere slalomskega in veleslalomskega virtuoza Marcela Hirscherja pa je za zdaj zelo nepredvidljiva. Vsak od veleslalomov je izstrelil na vrh drugega zmagovalca. Francoz Alexis Pinturault je bil najboljši v Söldnu, Američan Tommy Ford v Beaver Creeku, Norvežan Henrik Kristoffersen je zmagal v Alta Badii, Kranjec v Adelbodnu. Kranjec vodi z 270 točkami. V zgoščeni moški veleslalomski konkurenci Kristoffersen na drugem mestu zaostaja zgolj 17 točk, Pinturault na tretjem ima 98 točk manj. V veleslalomu je na voljo še 500 točk. Februarja in marca prihajajo prizorišča, na katerih Kranjec doslej ni blestel oziroma je od zadnjih nastopov minilo že nekaj časa. Garmisch-Partenkirchen, Naeba na Japonskem, Hinterstoder, Kranjska Gora in Cortina bodo prinesli letošnjega lastnika veleslalomskega globusa, ki bo na prestolu nasledil Marcela Hirscherja. Avstrijski as je osvojil zadnjih pet globusov po vrsti od leta 2015. Trener Klemen Bergant in Kranjec se zavedata, da bo treba na vsaki od tekem iti na polno, če bo hotel postati tretji Slovenec z veleslalomskim globusom po Mateji Svet (1988) in Tini Maze (2013). "Zdaj ni več Hirscherja, ki je ponavadi večino tekem zmagal, ampak tudi v prejšnjih letih sta bila na drugem in tretjem mestu Pinturault in Kristoffersen," veliko razliko s prejšnjimi sezonami izpostavlja Bergant, ki pa seveda tudi v nadaljevanju sezone stavi na Slovenca.

"Saj ste videli drugi tek v Adelbodnu, da je šel res na polno. To, kar je naredil do prve napake na vrhu, ne vem, če se da trenutno s to opremo, oziroma tako kot se konkurenca smuča, če se da še hitrejše smučati. Tudi srednji del je bil fenomenalen, do tistih dveh napak pred ciljem, ko je prav zaradi svoje telesne pripravljenosti sploh prišel v cilj. Večina drugih smučarjev ne bi," je bil še poln vtisov po veličastnem sobotnem zmagoslavju Kranjca v Adelbodnu. Kranjec je trenutno v življenjski formi in tudi psihično zelo močan: "Mislim, če si šesti po prvem teku, 24 stotink za prvim, da točno veš, da lahko zmagaš, pa da se odločiš in se tako dol vržeš, kot se je on vrgel, mislim, da je psihično dozorel." Je pa za samozavest Kranjca tudi zelo pomemben material. Bergant je glede tega zelo jasen: "Žan ima najboljši material na svetu, Rossignol je najboljša smuča v veleslalomu že nekaj let. Redke so tekme, kjer ni najboljši. Drugače tukaj sploh ni debate, imamo super dobrega serviserja. Če nimaš 'paketa', potem ne moreš sploh razmišljati o tem, da bi zmagal na tekmi svetovnega pokala." Za Berganta tudi ni presenečenje, da je Hrvat Filip Zubčić zasedel drugo mesto: "Šlo je za 'prvenstvo bivše države'," v šali pove Bergant in doda: "Pred Söldnom sem povedal, da so Švicarji zelo dobri, čeprav ne tekmujejo tako dobro, kot so bili pripravljeni oktobra. Z Zubčićem smo prvič prišli skupaj konec septembra in takoj sem videl, da je zelo dober."