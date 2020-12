Kranjec na startu veleslaloma s čelado, ki jo je posvetil očetu

Njegov nedeljski nastop bo nekaj posebnega. Nastopil bo na svoji jubilejni, stoti tekmi svetovnega pokala, veleslalom po Gran Risi pa bo tudi prvi po smrti očeta, ki je umrl v delovni nesreči. Žan Kranjecse je s svojim dolgoletnim pokroviteljem dogovoril, da lahko izjemoma nastopi brez sponzorske čelade. Namesto te si bo nadel čelado s sporočilom, da nastopa v spomin na očeta."Dad, for you!" oziroma"Oče, zate!" bo pisalo na Kranjčevem čelu, kar so odobrili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis), je poročal Sportal.

Vodičan bo na startu prve vožnje veleslaloma nosil startno številko 3. Osemindvajsetletni tekmovalec je trenutno sedmi v veleslalomskem seštevku. Veleslalomsko ledeniško premiero v Söldnu je končal na sedmem mestu, v Santa Caterini je z drugim mestom prvič v novi sezoni stopil na stopničke. Zadnji veleslalomski nastop 7. decembra, prav tako v Santa Caterini, je končal na 19. mestu. V premoru med tretjim in četrtim veleslalomom pa je v življenje tekmovalca zarezala družinska tragedija.

Na Alta Badio ga vežejo lepi spomini. Prav na tem prizorišču je pred sedmimi leti s 23. mestom na veleslalomu osvojil svoje prve točke v svetovnem pokalu. V Alta Badii je pred tremi leti s tretjim veleslalomskim mestom tudi prvič stopil na oder za zmagovalce. V zadnjih štirih sezonah je bil v ciljni areni te veleslalomske klasike dvakrat tretji ter po enkrat četrti in deveti. Na startu nedeljske tekme je tudi Štefan Hadalin, ki je zadnje veleslalomske točke osvojil s 25. mestom 2. februarja letos v Garmisch-Partenkirchnu. Turneja v Dolomitih se bo nadaljevala v ponedeljek, ko bo Alta Badia gostila prvi moški slalom po 8. februarju, dan zatem pa se bodo smučarji na nočni tekmi pomerili pod žarometi še v Madonni di Campiglio. Na obeh slalomih bo nastopil tudi Aljaž Dvornik.