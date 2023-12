Kranjec bo tudi danes napadal stopničke s četrtega mesta, Odermatt vodi

Marco Odermatt manj kot 24 ur po tretji zmagi na veleslalomu v Alta Badii ne popušča. Tokrat se je na strmo progo pognal kot prvi ter izzivalcem vrgel novo rokavico. Švicar je bil še hitrejši kot v nedeljo, njegov čas na tem zahtevnem terenu, 1:14,39, pa nedosegljiv za tekmece. Avstrijec Marco Schwarz je kot drugi na startu za Odermattom zaostal 95 stotink.

Filip Zubčić, ki je v nedeljo z najboljšim časom finala zasedel drugo mesto, tokrat ni bil tako eksploziven. Njegov zaostanek, 87 stotink, pa je še vedno zadoščal za drugi čas prve vožnje. Slovenski as Žan Kranjec, ki mu ledena in strma proga v Alta Badii zelo ustreza, je nastopil peti. Tako kot v nedeljo je Kranjec največ časa pustil v prvem delu, najboljši pa je bil v srednjem delu in ciljnem finišu.