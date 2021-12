Kranjec brez vrhunskega rezultata v Alta Badii, zmaga Kristoffersenu

Že na prvem vmesnem času je imel zaostanek večji od pol sekunde. Ta je nato še malce narasel, v spodnjem delu pa je bil Kranjec hiter in je uro ustavil s +0,83 slabšim časom od vodilnega po prvi vožnji Francoza Mathieua Faivreja. Kar trinajst smučarjev je v prvi vožnji za Francozom zaostajalo manj kot sekundo, naš predstavnik pa je držal 12. mesto, kar je predstavljajo dobro izhodišče za napad v drugi vožnji.

Tudi v drugo Kranjec ni uspel razviti prave hitrosti. V izjemno strnjeni konkurenci je v drugo dosegel petnajsti čas druge vožnje, v skupnem seštevku pa je čas 2:26,08 zadoščal za trinajsto mesto. Do zmage je iz sedmega mesta po prvem teku prišel Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil +1,04 hitrejši od slovenskega asa. Drugo mesto je zasedel Švicar Marco Odermatt (+0,31), tretji pa je bil Avstrijec Manuel Feller (+0,37). "V prvi vožnji sem preveč časa izgubil v prvem delu proge, drugi del mi je uspel kar dobro. Verjetno sem začel malce preveč zaspano. V drugo sem želel to popraviti, zdelo se mi je boljše. Po pravici povedano sem mislil, da bom hitrejši, ko bom prišel v cilj, ampak nisem bil edini, ki je izgubljal v drugi vožnji. Če hočem biti jutri med boljšimi, mi morata oba teka uspeti optimalno. V prvem teku, ko imam dobro številko, je to treba izkoristiti in drugi tek potem dati vse od sebe. Na startu enostavno ne smeš preveč razmišljati, treba se je strgati z verige. Kljub temu, da je teren zelo težek, je snežna podlaga dokaj enostavna in je veliko tekmovalcev lahko hitrih. Kot sem že rekel, je treba v prvo izkoristiti dobro številko, v drugo imaš potem malce slabšo, ampak ne smeš zaspati niti za trenutek," je bil v izjavi za spletno stran SZS izčrpen Kranjec.

Kranjec je bil pred letošnjo preizkušnjo od 2016 del najhitrejše deseterice na veleslalomih v Alta Badii, dvakrat kot tretji tudi na stopničkah v letih 2017 in 2019. Lani in leta 2018 je bil deveti, leta 2016 pa četrti.



Izidi:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:25,04 1:12,22 1:12,82

2. Marco Odermatt (Švi) 2:25,35 +0,31 1:11,67 1:13,68

3. Manuel Feller (Avt) 2:25,41 +0,37 1:11,84 1:13,57

...

13. Žan Kranjec (Slo) 2:26,08 +1,04 1:12,48 1:13,60

Skupno, moški (11/36):

1. Marco Odermatt (Švi) 533

2. Matthias Mayer (Avt) 405

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 329

...

9. Žan Kranjec (Slo) 145



Veleslalom, moški (3/8):

1. Marco Odermatt (Švi) 280

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 163

3. Alexis Pinturault (Fra) 141

...

6. Žan Kranjec (Slo) 106