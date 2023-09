Kranjec, Hadalin in Marovt zadovoljni z opravljenim v Ushuaii

"Mislim, da smo načrt zelo uspešno izvedli. Opravili smo 18 dni na snegu. Zelo pomembno je bilo, da smo rezervacijo opravili že konec lanskega treninga. To se je izkazalo za ključno, ker je glede na pogoje, kakršni so trenutno v Evropi, Ushuaia dejansko edina realna možnost za kakovosten trening avgusta," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal trener Sergej Poljšak , ki je v prejšnji sezoni sodeloval z žensko ekipo za tehnični disciplini.

Tretji veleslalomist minule zime Žan Kranjec že pogleduje proti uvodni tekmi, na kateri je lani v Söldnu zaostal zgolj za Odermattom. Kranjec velja za športnika, ki ga krasi zelo dobro telesna priprava. "Govorijo mi, da imam vedno več mišične mase, to se malo šalimo. Če bi bilo to res, bi moral imeti zdaj že 120 kg, tako da je mišic podobno, kot jih je bilo," se je uvodoma pošalil Kranjec.

"Te priprave so zelo pomembne, tako da se mi zdi, da je Južna Amerika postala že kar nuja. Mogoče smo imeli letos še za odtenek boljše pogoje. Kar se mene tiče, sem zadovoljen, smučanje je na solidni ravni, so pa še stvari, ki jih lahko popravim do prve tekme in tudi verjamem, da jih bom," je povedal Kranjec. Tudi Štefan Hadalin je bil zelo zadovoljen z napredkom. "Dobro smo delali, pa tudi trije tedni v Južni Ameriki se niso vlekli, vzdušje v ekipi je bilo dobro."