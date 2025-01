Kranjec ima 'prave noge' za vrhunec sezone v Saalbachu

Na naslednjih tekmah so se mu nove stopničke vztrajno izmikale, čeprav je bil vedno blizu. Nato je sledil ponovoletni hladni tuš v Adelbodnu, na prizorišču druge zmage v svetovnem pokalu, ko je s 14. mestom prišel celo do najslabšega dosežka sezone.

32-letni Žan kranjec je sezono oktobra po razhodu z dolgoletnim trenerjem in začetkom sodelovanja z novim, Miho Verdnikom , začel z veliko vprašanji. Potrditev, potrebno za samozavest in dokaz, da tudi z novo ekipo dela prav, je dobil že na drugi tekmi v Beaver Creeku, ko je s tretjim mestom vpisal še 15. uvrstitev na stopničke v konkurenci svetovnega pokala.

Po koncu tekme je imel mešane občutke, še petič v tej sezoni je bil del najboljših 10, v seštevku pokala v disciplini po šestih od devetih tekem v veleslalomu zaseda četrto mesto, a je vseeno meril višje. Razmere niso bile optimalne, podlaga se je spreminjala, spomladanski pogoji pa že prislovično ne ustrezajo slovenskemu veleslalomistu.

"Do stopničk mi je manjkalo izjemno malo, vem, da imam v nogah tudi še kaj več, vem pri sebi, da se lahko borim na vsaki tekmi za najvišja mesta, tudi na takšni spomladanski. Mogoče pa res pokažem moje najboljše smučanje potem na svetovnem prvenstvu pa v Kranjski Gori," je dejal slovenski alpski smučar.

"Proga je bila dosti zavita, neravnine so me malo vrgle iz prave linije, po napaki v zadnjem delu sem spet poskusil dodati na dinamiki, ampak na takšni kratki progi majhnih razlik se pozna vsaka stvar."

V cilju je bil jezen. "Zagledal sem četrto mesto, 15 stotink za Marcom Odermattom, če bi se malce drugače obrnilo, bi bil na stopničkah. Ampak to je šport. Kljub temu, da sem že starejši, se še vedno učim, vem, da imam v nogah smučanje za najvišja mesta, in upam, da to pokažem na naslednjih tekmah."