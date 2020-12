Kranjec izpušča slalom na Sljemenu, v mislih le veleslalom v Adelbodnu

Vodičan bo koledarsko leto 2020 sklenil kot peti najboljši veleslalomist v seštevku svetovnega pokala.

Alta Badia v Italiji je gostila četrti veleslalom sezone svetovnega pokala za moške. Peti in šesti alpske smučarje čakata 8. in 9. januarja v Bernskem višavju, kjer je Žan Kranjec januarja prvič oblekel rdečo majico vodilnega smučarja v posebnem veleslalomskem seštevku. Sklepni del minule sezone se nato ni iztekel po načrtih slovenskega asa, saj je po odpadlih veleslalomih v Kranjski Gori in Cortini d'Ampezzo zaradi pandemije covida-19 sezono končal kot četrti veleslalomist sveta.