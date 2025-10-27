'Kranjec je blizu najboljšim, a so še vedno prisotna nihanja'

V slovenski ženski reprezentanci so napovedovali tri uvrstitve v elitno trideseterico. Od treh na startu prve vožnje si je drugo vožnjo premiere priborila le Neja Dvornik, ki je v svojem prvem finalu na ledeniku na Tirolskem nato po šestih ničlah osvojila prve točke v Söldnu.
Bodeta v oči ponesrečeni prvi vožnji standardnih članic A-ekipe Ane Bucik Jogan, ki je bila še predlani v Söldnu 11., in Andreje Slokar. Ajdovka je bila leta 2021 v prvi petnajsterici. Slokar, ki je odlična v slalomu, nikakor ne najde pravih veleslalomskih zavojev. Nazadnje je do točk v tej disciplini prišla marca 2022.
Trener ženske ekipe za tehnični disciplini Aleš Valenti je nastop Dvornikove ocenil za pozitivnega: "26. mesto je za Nejo vseeno uspešen rezultat, saj se je prvič priborila med najboljšo trideseterico na tem prizorišču. So pa okoliščine, ki so privedle do slabšega dosežka, kot smo si ga želeli. Privaja se še na nove smuči, zadnji teden pred tekmo je imela bolečine v hrbtu. Mislim, da so vsi ti faktorji vplivali na končni rezultat. Nikoli ni v redu, če tekmovalka zadnji teden ne more biti v stiku s snegom in se maksimalno pripraviti na tekmo."
Pri Bucik Joganovi se je zaradi viroze poznalo, da je izpustila priprave na söldenski strmini. "Ni bila psihološko tako močna, kot bi lahko bila, če bi opravila treninge na ledeniški strmini. Verjamem pa, da bo v bodoče nastopala bolj prepričana vase in svoje sposobnosti in znova prikazala boljše vožnje."
Tudi Slokarjeva kljub prihodu novega italijanskega trenerja in posvečanju pozornosti veleslalomu v pripravljalnem obdobju v tej disciplini ni naredila želenega preboja. "Moji občutki niso bili ravno najboljši, ne glede na slabe ali dobre občutke sem upala, da bom naredila dosti več," je po nastopu dejala v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije."Ta veleslalom bom označila niti ne kot veliko razočaranje, ampak kot polom."
"Moj veleslalom je trenutno na zelo dobri ravni, na takšni, ki je nisem pričakovala, zato ne vem, kaj se je pravzaprav zgodilo. Mislim, da še lahko napredujem. Nočem, da bo razmišljanje, da mi veleslalom ne gre, postalo nekaj zakoreninjenega, in da bom verjela, da tega ne znam, ko bom na startu. Če se mi je sestavilo nekaj let nazaj, se mi bo prej ali slej sestavilo še enkrat," pa je vseeno prepričana Slokarjeva.
Žan Kranjec je sezono odprl z uvrstitvijo v najboljšo deseterico, čeprav si je na prizorišču, na katerem je bil že trikrat na stopničkah, želel več. "Žan smuča dobro, je blizu najboljšim, so pa prisotna še nihanja, sploh takrat, ko je treba res povečati tveganje. Delamo na tem, tudi na treningu smo delali na tem, in mislim, da ko bo enkrat sestavil svojo vožnjo, bo povsem zraven," je prepričan Verdnik.
Do naslednjega veleslaloma v Copper Mountainu je mesec dni. "Takoj po praznikih gremo naprej s treningom na strmejšem terenu, potem pa že zelo zgodaj v ZDA, kjer bo Žan treniral tudi hitri disciplini. Mislim, da bo dobro pripravljen za oba naslednja veleslaloma," dodaja Verdnik.
Sedmega decembra bo sledila še tekma v Beaver Creeku, kjer je lani s tretjim mestom osvojil edine slovenske stopničke na veleslalomih minulo zimo.
