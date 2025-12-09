Kranjec komaj čaka tekme v Evropi: Ameriška turneja je bila toplo-hladno

Žan Kranjec se je na tekmo v Beaver Creeku podal z odlično popotnico, saj je v Copper Mountainu dokazal, da je lahko na samem vrhu. Tam mu je le manjša napaka ob zaključku druge vožnje vzela stopničke, tokrat pa na progi Ptic roparic, kjer je bila podlaga zelo mehka, ni našel pravih občutkov. S številko je že v prvi vožnji zaostal + 1,71 za Švicarjem Marcom Odermattom in je bil po polovici tekme 17.

Tudi napad na vse na drugi progi se izkušenemu smučarju iz Vodic ni izšel po željah. Na žalost je izgubil še nekaj mest in tokrat tekmo končal na 24. mestu. Tudi na koncu je slavil Odermatt, ki je drugega Italijana Alexa Vinatzerja premagal za 23 stotink, tretji je bil Henrik Kristoffersen, ki je bil še enajst stotink počasnejši od Italijana.