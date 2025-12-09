Svetli način
Kranjec komaj čaka tekme v Evropi: Ameriška turneja je bila toplo-hladno

Ljubljana, 09. 12. 2025 14.18 | Posodobljeno pred 1 uro

Najboljšemu slovenskemu veleslalomistu se napad na progi Ptic roparic v Beaver Creeku ni izšel enako kot v lanski sezoni, ko je bil tretji. Zadnjo tekmo v ZDA pred selitvijo na staro celino je zaključil na 24. mestu in misli hitro usmeril na naslednje preizkušnje, ki v Evropi sledijo že zelo kmalu. Kranjca naslednja preizkušnja čaka že v soboto, ko se bodo veleslalomisti merili v Val d'Iseru v Franciji.

Žan Kranjec se je na tekmo v Beaver Creeku podal z odlično popotnico, saj je v Copper Mountainu dokazal, da je lahko na samem vrhu. Tam mu je le manjša napaka ob zaključku druge vožnje vzela stopničke, tokrat pa na progi Ptic roparic, kjer je bila podlaga zelo mehka, ni našel pravih občutkov. S številko je že v prvi vožnji zaostal + 1,71 za Švicarjem Marcom Odermattom in je bil po polovici tekme 17.

Tudi napad na vse na drugi progi se izkušenemu smučarju iz Vodic ni izšel po željah. Na žalost je izgubil še nekaj mest in tokrat tekmo končal na 24. mestu. Tudi na koncu je slavil Odermatt, ki je drugega Italijana Alexa Vinatzerja premagal za 23 stotink, tretji je bil Henrik Kristoffersen, ki je bil še enajst stotink počasnejši od Italijana. 

Preberi še Trener nesrečnega Ažnoha (p)o grozljivem padcu: 'Glava naj bi bila v redu'

Kranjca naslednja preizkušnja čaka že v soboto, ko se bodo veleslalomisti merili v Val d'Iseru v Franciji. "Zadnja tekma se ni izšla po mojih načrtih. Ni bil dober dan zame in se nisem znašel v teh razmerah. Ameriška turneja nekako toplo-hladno. Na prvi tekmi sem dokazal, da sem lahko povsem konkurenčen, tukaj se pač ni izšlo. Gremo naprej. Naslednja tekma sledi že čez nekaj dni in verjamem, da sem lahko konkurenčen najboljšim tudi na evropskem snegu," je bil za uradno spletno stran izčrpen Kranjec. 

"Težka tekma, saj je bila podlaga zares mehka. Šlo je za drugačen sneg, na katerem letos še nismo smučali. Na žalost se Žan ni znašel. A na koncu koncev ima vsak lahko slab dan in Žan ga je tokrat imel. Mi vemo, da je na treningih smučal dobro in gremo z dvignjeno glavo v Evropo, kjer bomo poskušali popravi rezultat," jedodal trener Miha Verdnik.

