Kranjec v obetavnem položaju po prvem dejanju veleslaloma v Söldnu

Po tem, ko so v soboto veleslalomsko tekmo izpeljale ženske, so na ledeniku Rettenbach prišli na vrsto še moški. Uvodno tekmo 56. svetovnega pokala alpskih smučarjev, ki jo gosti Sölden, je odprl italijanski tekmovalec Luca De Aliprandini. Slovenski favorit Žan Kranjec je startal kot četrti in prvi tek ledeniške tekme končal na četrtem mestu. Tudi drugi Slovenec Štefan Hadalin se je uvrstil v finalno vožnjo. V presenetljivem vodstvu je Avstrijec Roland Leitinger.

Žan Kranjec je bil lani na tekmovalnem uvodu v sezono na Tirolskem sedmi. Po prvi vožnji je bil drugi, v drugo pa je na nemirni podlagi, ki mu ne leži, vpisal 17. čas. Zaostanek za konkurenco za najvišja mesta bo skušal nadoknaditi tudi z novimi daljšimi smučmi, ki jih je konkurenca že uporabljala v minuli sezoni. Na stopničkah je bil v lanski zimi enkrat z drugim mestom na veleslalomu v Santa Caterini. Pri moških je štiri veleslalome od desetih v minuli zimi dobil Alexis Pinturault, ki je osvojil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, dobil pa je tudi končni veleslalomski seštevek, njegov rojak Mathieu Faivre, svetovni prvak v disciplini, je bil na vrhu enkrat, prav tako Norvežan Lucas Braathen, ki je lani dobil söldenski uvod, nato pa poškodbi izpustil večji del sezone, med veleslalomske zmagovalce sta se vpisala še Marc Odermatt in Filip Zubčić, ki sta vsak zmagala po dvakrat. Alpske smučarje čaka v novi sezoni devet veleslalomov na najvišji ravni. Z izjemo olimpijskega bodo vsi na stari celini, na zgolj šestih prizoriščih. Po Söldnu bo naslednji veleslalom šele 11. decembra v Val d'Iseru, nato bo sledil dvojni veleslalomski spored v Alta Badii (19. in 20. 12.), pa Adelboden v Švici 8. januarja. Po OI v Pekingu pa bo Kranjska Gora oba tekmovalna dneva, 12. in 13. marca, gostila veleslaloma, brez slalomske tekme. Courchevel/Meribel bo gostil finale.