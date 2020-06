Kranjec: Kristoffersen ni dober partner na treningu

Žan Kranjec pričakuje, da se bo nova smučarska sezona svetovnega pokala začela oktobra v Söldnu. Namesto Argentine ga poleti čaka vadba v Švici, kjer bodo najboljši pogoji za trening. Del priprav so tudi primerjave s konkurenco, a za partnerja na treningu ni vsak najboljši. Norvežan Henrik Kristoffersen denimo ni dober za trening.

Zaradi epidemije novega koronavirusa je slovenski as ostal brez odločilnih bojev za stopničke v veleslalomskem seštevku sezone, ki jo je drugič po vrsti končal kot četrti veleslalomist sveta. Je pa koronska kriza prinesla obilico časa, ki ga je Kranjec lahko posvetil fizični pripravi. Postopno odpiranja državnih meja in sprostitev ukrepov za zajezitev epidemije so v slovenskem taboru nemudoma izkoristili za odhod na Sloveniji najbližji ledenik. Na Mölltalu v Avstriji sta člana slovenske moške ekipe za tehnične discipline za svetovni pokal Žan Kranjec in Štefan Hadalin dobila prve informacije o stanju pokoronske forme.

icon-expand Žan Kranjec FOTO: AP

"Mölltal je bil dobrodošel kamp, drugače bi bil ta smučarski premor enostavno predolg. Osnovni namen treninga je bil ohraniti stik s snegom, dobiti informacije o materialu, nastavitvah, naredili smo osnove, konec julija, ko nas čaka naslednji snežni kamp v Saas Feeju, pričakujem, da bo veliko lažje. Vmes pa me čaka še dodaten sklop kondicijskih priprav in kakšen dan oddiha na morju," je načrte razkril Kranjec, po osvojenih točkah svetovnega pokala najboljši slovenski alpski smučar. Klemen Bergant ostaja trener, Hadalin in Kranjec ostajata na smučeh Rossignol, ki je znova osvojil konstruktorski naslov. Po slovesu Barnabe Greppijase je ekipi pridružil nov serviser Lojze Debelak. Kranjec je tako že na avstrijskem ledeniku preizkusil drugi model smuči, a ga konkretno testiranje opreme in materialov ter igranje z nastavitvami čaka v Saas Feeju, ko bodo prišle do izraza tudi izkušnje novega serviserja. "Zagotovo je serviser pomemben člen v ekipi, to je velika sprememba. Glede na spoznavanje v zadnjem času in kolikor ga poznam od prej, mislim da je zelo dobra izbira. Da je dober človek, da se hitro ujame z ekipo. Verjamem, da bomo dobro sodelovali tudi kar se tiče tehničnih zadev na smučeh,"pričakuje Kranjec. Minula sezona je prinesla obilico razlogov za veselje, a tudi nekaj grenkih spoznanj. Po fenomenalnem decembru in januarju, krona katerega sta bili prestižna veleslalomska zmaga v Adelbodnu ter vodstvo v veleslalomskem seštevku, je odločilni del sezone prinesel četveroboj z Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, Francozom Alexisom Pinturaultom in Hrvatom Filipom Zubčićem, v katerem je najkrajšo potegnil prav slovenski as. "Težko bi pokazal na eno stvar. Res je, da mi razmere na zadnjih dveh veleslalomih niso bile najbolj pisane na kožo. Lahko, da se mi je že malo poznala psihološka utrujenost ali sem imel v podzavesti prevelike cilje, pa tudi sem se uštel z materialom na kakšni tekmi na koncu. Na vse te stvari bom moral biti pozoren v novi sezoni. Da vsakič, ko grem na start, zaupam vase in v material. Da je pač sezone konec, ko jo je konec, in da je treba stisniti na vsaki tekmi, kolikor se da," je Kranjec lekcijo naučil na najbolj grenek način. "Da ne boste mislili, tudi to sem letos poskusil, bom pa pozoren na to v naslednji sezoni še bolj. Da poskusim oddelati sezono s čim manj slabimi tekmami, oziroma brez slabih tekem," Kranjec že snuje načrt, kako mesto vodilnega v veleslalomskem seštevku, kar je prvič okusil v minuli sezoni, ohraniti do konca sezone.

icon-expand Žan Kranjec FOTO: AP

Tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah se bo na sezono pripravil tako, kot da se bo začela po načrtu z veleslalomom 25. oktobra v Söldnu, ne glede na veliko negotovost z novim koronavirusom. Naslednji koledar moškega svetovnega pokala 2020/21 Kranjcu veliko bolj ustreza kot koledar 2019/20. "Iz preteklih izkušenj nisem imel nikoli lepih spominov iz Japonske ali Hinterstoderja. In teh dveh prizorišč v naslednji sezoni ni. Na sporedu je Bansko, ki mi je zelo všeč. Iz tega vidika sem zadovoljen s programom. Itak pa je tako, tudi če ti na kakšnem terenu ni šlo, se lahko to spremeni ali pa obratno. Sem zadovoljen s samimi tereni in upam, da bom to izkoristil." Zaradi pandemije smučarska karavana poleti ne bo romala na priprave v Argentino."Trening v Ushuaii je kakovosten. Kadar smo bili tam smo vedno dobro trenirali. A mislim, da se da narediti zelo veliko tudi na ledenikih na tej strani Atlantika, razmere so sicer bolj odvisne od vremena, ampak verjamem, da se lahko tudi v Evropi priprave na zelo visoki ravni. Bo za vse enako, mislim, da ne bo kdo v preveliki prednosti," je prepričan. Na švicarskih ledenikih se bosta Kranjcu in Hadalinu pridružili članici slovenske ženske tehnične ekipe, Ana Bucik in Tina Robnik, v Švici, kjer bodo najboljše razmere, bosta tudi Ilka Štuhec in Meta Hrovat, tam pa bodo tudi drugi, tudi neposredni tekmeci. "Ne razmišljam kaj dosti o tem. Kadar sem na treningu se posvečam sebi. Če ni 'gužve' na treningu me nič ne moti, oziroma je kdaj tudi dobrodošlo, če je še kdo zraven," je dejal Kranjec.

icon-expand Žan Kranjec FOTO: AP