Kranjec: Lepo je začeti sezono na stopničkah

"V prvi vožnji sem v prvem delu imel kar nekaj rezerve, v drugi bi se tudi kaj našlo, a mislim, da sem dal več od sebe. Na koncu je tretje mesto super, razlike so majhne. Sem izjemno vesel in samozavesten, da bo šla sezona dobro naprej. To, da so ljudje na tribuni, mi veliko pomeni, sploh, ko vidim mojo družino in prijatelje, ki pridejo navijat. Če naredim tak rezultat, je lepo videti, da se veselijo z mano," je bil tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah zadovoljen s še osmo uvrstitvijo na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu.