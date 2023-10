Kranjec: Mali kristalni globus bi bil največji uspeh v karieri

Žan Kranjec je bil na lanskem veleslalomu na ledeniku Rettenbach drugi. Boljši je bil le Švicar Marco Odermatt , ob koncu sezone nosilec velikega kristalnega globusa za skupno zmago in malega kristalnega za veleslalomski seštevek svetovnega pokala. "Nervoze ni, čutim pa, da je tekma že blizu. To se kaže v tem, da moram prav vsak trening dobro izkoristiti, da dobim tiste najboljše občutke in si ustvarim zalogo samozavesti za tekmo," je dejal Žan Kranjec. "Največji problem trenutno je pomanjkanje snega, prav velike izbire za vadbo v Evropi ni. Vadili smo v Saas Feeju. Pa še na tem ledeniku ni bilo vse tako, kot bi si želeli. Sneg je bil pomešan s peskom, nismo imeli zimskih pogojev, kot so lahko na tekmah." Zadovoljen je, da je rešil težavo s smučarskimi čevlji. "Ostal bom na starih, ki so bili preverjeni v minuli sezoni, tako se lahko zdaj osredotočam le na smučanje in izvedbo."

"Mali kristalni globus, če bi ga uspel osvojiti, bi lahko rekel, da bi bil to zame največji uspeh v karieri. To je najvišji cilj. Nisem pa obremenjen s tem, da že zdaj razmišljam o globusu. Moram iti s tekme na tekmo, na vsaki tekmi narediti maksimum. Sigurno bi se zlagal, če bi rekel, da si ga ne želim," je pripomnil smučar, ki je 11-krat stal na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu, dvakrat tudi na najvišji stopnički.

"Želim si ga, tudi verjamem, da se lahko borim za globus, če vse naredim optimalno. Ampak tako, kot sem rekel, nikoli ne veš, ali si ga zares sposoben osvojiti ali ne. Treba je verjeti, da lahko premagaš vsakega, potem se pa na koncu vidi, kakšna je situacija." Že več kot desetletje sodeluje z istim trenerjem. Klemen Bergant tekmi v Söldnu ne pripisuje posebnega pomena: "Tja se moramo odpraviti dobro pripravljeni in dobro tekmovati, ne glede na to, ali gre za prvo ali zadnjo tekmo."

A trener priznava, da so zaradi pomanjkanja snega, tudi na ledenikih, postavljeni pred prav poseben izziv, kako zagotoviti ustrezen trening. Upa, da bodo do tekme naredili še kakšen dan vadbe na snegu, da bodo fantje lahko samozavestno šli na tekmo in nenazadnje dobro tekmovali. "Žan je večkrat dokazal, da je med boljšimi, lahko pa se mu zgodi to, kar se mu je v minuli sezoni zgodilo dvakrat, ko ni bil med najboljših deset."

Po njegovem tekma v Söldnu bo. "Imeli so ogromne depoje snega, ki so ga razgrnili, zdaj imajo mraz in delajo še sneg čez. Tekma bo odpadla le, če bo slabo vreme," dodaja Bergant. Lanski ženski veleslalom v Söldnu je odpadel prav zaradi slabega vremena.

"Treba je razumeti, da po tisto, po kar gre Žan na to tekmo, gre najmanj 20 drugih tekmovalcev. Konkurenca je strašanska in bo pripravljena. Vprašanje je tudi, v kakšni prednosti bodo zaradi novosti v materialih," je zaključil trener najboljšega slovenskega smučarja.