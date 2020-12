Kranjec: Manjše napake so me stale zmage

"Seveda je lepo voditi po prvi vožnji, veš, da si hiter, moraš pa si dati v glavo, da to še ne pomeni prav dosti, v drugi vožnji se lahko marsikaj spremeni in da moraš startati v drugo, kot da še nisi ničesar naredil," je še dodal.

"Drugo mesto je super rezultat, vesel sem, da sem po nekaj časa ponovno na stopničkah. Prva vožnja je bila zelo dobra, kar sem čutil že na sami progi, da sem zelo hiter, v drugi vožnji so se mi dogajale manjše napake, poskusil sem z borbo od starta do cilja, uspelo mi je dokaj dobro, vendar sem z manjšimi napakami izgubil ravno tisto, kar je bilo potrebno za zmago, ampak kljub temu super drugo mesto," je bil komentar 28-letnega tekmovalca iz Bukovice pri Vodicah.

V nedeljo je v Santa Caterini na sporedu še en veleslalom, ki ga zaradi slabe vremenske napovedi lahko prestavijo na ponedeljek.

Drugi Slovenec Štefan Hadalin ni končal prve vožnje: "V bistvu je bilo zdaj to tisto, kar delam in kažem že na treningih in sem prenesel na tekmo vsaj v petdesetih odstotkih ali več. Žal je bila proga danes precej razbita in temu žal sledijo napake, ki sem jih delal. Žal se na koncu ni izšlo in je bil padec pred ciljem usoden, ampak iz tega se bom nekaj naučil in poskusil jutri to popraviti in biti boljši."

Trener majhne slovenske moške ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant je bil vesel stopničk: "Drugo mesto je lep rezultat, je pa malo grenkega priokusa, Žanu druga vožnja ni najbolje uspela, tudi Štefan je bil zelo dobro na poti, potem pa je začel delati napake v spodnjem delu in kasneje odstopil. Žan je še vedno v fazi razvoja, kar se tiče zmag in najvišjih rezultatov. Upam, da pride čim prej na okus in da drugim ne bo več puščal niti drobtinic več."

Kranjec je po treh tekmah šesti skupno ter četrti v seštevku discipline. V skupnem seštevku vodi Francoz Alexis Pinturault, v posebnem veleslalomskem seštevku pa Švicar Marco Odermatt, ki je bil danes tretji.