Kranjec tokrat ni krojil vrha

Marco Odermatt je tekmo začel odlično. Startal je tik pred Slovencem kot šesti in za 15 stotink sekunde je na drugo mesto potisnil do takrat vodilnega Henrika Kristoffersena, Švicar Loic Meillard je na tretjem mestu zaostajal 32 stotink sekunde. Žan Kranjec se je na progo podal kot sedmi in je bil najpočasnejši od članov elitne sedmerice, saj njegova vožnja na zahtevnem terenu ob motečem sneženju ni bila najbolj prepričljiva. Sedmega časa, ki ga je imel ob prihodu v cilj, ni obdržal. Do konca so ga prehiteli štirje tekmovalci.

Žan Kranjec v Aspnu FOTO: AP icon-expand

V drugi vožnji presenetil Feuerstein V finalu se je ob poslabšanju razmer odvil dramatičen boj za zmago. Na mestu vodilnega je vztrajal Patrick Feurstein, ki je odbijal napade tekmecev, ki niso mogli izboljšati časa Avstrijca, čeprav so s prve proge prenesli zajetno zalogo časa. A so se v zahtevnih razmerah talile stotinke in sekunde. Avstrijca ni prehitel niti Kranjec, ki je kot četrti prišel v cilj in zmajeval z glavo. Na koncu se je izkazalo, da je Kranjec pridobil tri mesta. Druge stopničke v Val d'Iseru po letu 2022 so se mu izmaknile za 33 stotink sekunde. Po dveh nedavnih odstopih v veleslalomu je Odermatt slavil četrto zaporedno zmago na veleslalomih v Val d'Iseru. Trikratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je ob koncu druge vožnje kljuboval neugodnemu vremenu ter za las ubranil prednost iz prve vožnje.

Marco Odermatt slavil zmago v Val d'Iseru FOTO: Profimedia icon-expand

Svetovni in olimpijski prvak je minulo sezono zmagal na devetih od desetih veleslalomov. Skupno je dosegel 24. zmago v tej disciplini, kolikor jih je v svetovnem pokalu zbral tudi ameriški veleslalomski as Ted Ligety. Več jih imata le Avstrijec Marcel Hirscher (31) in Šved Ingrid Stenmark (46). Kranjec se je z osmim mestom zavihtel na skupno drugo mesto v veleslalomskem seštevku. Najboljši slovenski smučar ta hip je tekmovalno sezono odprl s šestim mestom v Söldnu. Na drugi tekmi, na kateri je nastopil, se je zavihtel na stopničke s tretjim mestom na veleslalomu v Beaver Creeku. Po Franciji za Kranjca sledi eno njegovih najljubših prizorišč, Alta Badia, kjer je bil od leta 2017 že petkrat tretji na klasičnem veleslalomu na Gran Risi.