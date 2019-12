Prvo četrtino svetovnega pokala v smučarskih skokih so zaznamovale številne diskvalifikacije zaradi nepravilne opreme, ki grenijo življenje predvsem slovenskemu in norveškemu taboru. Na sedmih posamičnih tekmah so slovenski orli zaradi neustreznega dresa že petkrat ostali brez uvrstitve. Nad poplavo diskvalifikacij je razočaran tudi Robert Kranjec, ki je v naši reprezentanci zadolžen za drese.