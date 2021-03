Kranjec optimističen: Če prikažem najboljše smučanje, sem lahko zelo hiter

Sezona, ki se bo sklenila prihodnji teden s tekmami v Lenzerheideju v Švici, je bila v znamenju pandemije novega koronavirusa, praznih tribun, odsotnosti navijaškega pridiha, ukvarjanja s covid-19 protokoli in nenehnega testiranja, ki je določalo tudi siceršnje aktivnosti ekip. Posebna sezona pa je prinesla tudi nenadejane ugodnosti. Na smučiščih in poligonih ni bilo turistov, kar pomeni, da so lahko trenirali, kot še nikoli doslej. Tudi v Kranjski Gori.

"Poligon smo lahko imeli od 8.00 zjutraj do 16.00 popoldne, za cel dan, česar bržkone nikoli več ne bomo imeli. Je prednost in ni prednost, saj je tukaj treniralo tri četrt celotnega svetovnega pokala. Vsi najboljši tekmovalci so tukaj tekmovali, vsi poznajo ta breg. Je pa dobrodošlo, da smo doma, veliko lažja logistika, manj potovanj," je specifike sezone na petkovi novinarski konferenci opisal trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bregant.

Kranjec: Proga je dobra

Štefan Hadalin in Žan Kranjecsta tako do potankosti spoznala teren, ki bo gostil veleslalom in slalom za svetovni pokal v Kranjski Gori.

"Zelo sem vesel, da smo lahko več treniral na poligonu, bo zanesljivo en plus jutri. Danes sem preizkusil teren, proga je dobra, verjamem, da bo dobra tekma. Je pa v zgornjem delu zapadlo nekaj snega, ki ga morajo odstraniti," je dejal Kranjec, za katerim je sezona z vzponi in padci, nenadejanim premorom zaradi poškodbe hrbtne mišice ter z osebno tragedijo po smrti očeta.

"Vsekakor je lažje, ko znova prideš v ritem. Na treningih je bilo sicer nekaj več nihanj. Če pokažem najboljše smučanje, sem lahko zelo hiter, konkurenčen najboljšim," je dejal Kranjec, ki je bil na domačem veleslalomu najvišje pred tremi leti, peti.