Kranjec v boj za kolajno: Lahko se kosam z najboljšimi

Težave s hrbtom so se pojavile pred Adelbodnom, kjer je lani Žan Kranjec kot prvi Slovenec slavil veleslalomsko zmago na sloviti klasični progi Chuenisbärgli. Tokrat pa ni mogel niti na start. Izpuščena veleslaloma sta pomenila zdrs po lestvici ter izpad iz elitne sedmerice. Vodičan pred svetovnim prvenstvom zaseda deveto mesto v posebnem veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

"Zadnji teden se počutim bolje, opravil sem že nekaj treningov na snegu," je na spletni novinarski konferenci Smučarske zveze Slovenije (SZS) dejal Kranjec. "Privajanje na sneg je potekalo postopoma. Bal sem se, da bi se poškodba ponovila. Vsak trening, vsak dan, vsako vožnjo sem dodajal več energije v zavoju, tako da lahko poskusim tudi s tvegano vožnjo, da moj hrbet to zdrži in da imam lahko že prave tekmovalne vožnje," je pojasnil.

"Smučal sem dokaj normalno, nisem imel težav s hrbtom. Verjamem, da bo naprej šlo v redu in da se bom dobro pripravil na svetovno prvenstvo," je nadaljeval najboljši slovenski veleslalomist, za katerim je veliko dela s fizioterapevtom.

Spočil si je glavo in telo

"Veliko časa sem prebil na treningih, prej sem bil nared za kondicijski trening kot pa za na sneg. Spočil sem si glavo in telo. Namen počitka je bil dati hrbtu čas, da se zaceli, in mislim, da sem dobro izkoristil prisilni počitek," je dodal.

Kranjec, ki mu je decembra v tragični nesreči umrl oče, je januarja po težavah s hrbtom ostal brez obeh veleslalomov v najbolj ključnem delu sezone.

"Obdobje, ko sem izgubil sneg, me ne skrbi preveč. Še bolj sem lačen treningov in tekmovanj. Smučati nisem pozabil, moram si povrniti zaupanje vase, v hrbet, v opremo, da takrat, ko pridem na start, zaupam vsemu in pokažem, kaj znam," je dejal Kranjec.

Verjame tudi v zmago

Boj za naslov veleslalomskega svetovnega prvaka ga čaka 19. februarja: "Lahko pokažeš najboljše, kar znaš, pa si peti. Moj cilj je, da pokažem najboljše vožnje. Če mi to uspe, verjamem, da sem lahko najboljši."

Dodal je še: "Po Adelbodnu sem obrnil nov list. Vem, da se bom zelo težko boril za veleslalomski globus in mesto v najboljši trojici. Imam pa še veliko ciljev, ki jih lahko dosežem. Ne smem pozabiti to, kar je pomembno. In to je smučanje, ne pa stvari, na katere nimam vpliva."

Bergant: Ni še pripravljen

"Trenutno Žan še ni pripravljen. Upam pa, da nam ga bo uspelo pripraviti. Za to imamo na voljo še več kot dva tedna," pa je povedal trener majhne slovenske moške ekipe v tehničnih disciplinah Klemen Bergant. Najboljši pogoji za trening so trenutno v Trbižu, nato bodo poskusili poiskati primerne terene v Avstriji, je še pojasnil trener.

"Veleslalom v Cortini je za moške neznanka, poskusili bomo iskati podobne terene. Ne bo lahko," je še pojasnil Kranjčev trener. Pred dvema letoma je na SP v Areju veleslalom končal pod stopničkami, na petem mestu, na olimpijskih igrah v Pjongčangu je bil četrti.

"Verjamem, da sem na visoki ravni in da lahko dobro tekmujem, vedno grem na tekmo s pozitivnimi mislimi in verjamem, da lahko konkuriram najboljšim. Pred mano je še nekaj treningov, da pridem na svetovno prvenstvo pripravljen, kot si želim. Na samem startu pa prazna glava in zaupanje vase. Verjamem, da se lahko kosam z najboljšimi," je sklenil Kranjec.