Kranjec po odličnem treningu spet dobil voljo do življenja

Mesece januar je čas alpskih smučarskih klasik. Naslednja sledi v Schladmingu, kjer so organizatorji v zadnjih letih nočnemu slalomu dodali še nočni veleslalom. To gre na roko slovenskemu asu Žanu Kranjcu , ki bo tako v torek nastopil na nočnem spektaklu. Enaka časovnica smučarje čaka tudi v sredo, ko bo na sporedu še slalom, a brez slovenskega predstavnika.

Na veleslalomu pa bo ob Kranjcu nastopil še Miha Oserban. "V torek me čaka nova tekma v Schladmingu. Sedaj smo naredili štiri dni treninga v Reiteralmu, kjer so super pogoji. Za mano je en dan superveleslaloma in trije dnevi veleslaloma. Počutim se dobro in se veselim tekme, za kateto verjamem, da bo uspešna," jeza uradno spletno stran SZS poevdal Kranjec.