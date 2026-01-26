Naslovnica
Zimski športi

Kranjec po odličnem treningu spet dobil voljo do življenja

Ljubljan, 26. 01. 2026 12.15 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Žan Kranjec

Po spektaklih v Wengnu in Kitzbühlu je čas še za nočni šov v Schladmingu. V torek bosta na veleslalomu nastopila tudi Slovenca Žan Kranjec in Miha Oserban. Spomn imo, na bližajočih OI bodo barve Slovenije branili trije Slovenci Žan Kranjec (veleslalom), Miha Hrobat (superveleslalom, smuk) in Martin Čater (superveleslalom, smuk).

Žan Kranjec
Žan Kranjec
FOTO: Profimedia

Mesece januar je čas alpskih smučarskih klasik. Naslednja sledi v Schladmingu, kjer so organizatorji v zadnjih letih nočnemu slalomu dodali še nočni veleslalom. To gre na roko slovenskemu asu Žanu Kranjcu, ki bo tako v torek nastopil na nočnem spektaklu. Enaka časovnica smučarje čaka tudi v sredo, ko bo na sporedu še slalom, a brez slovenskega predstavnika. 

Preberi še 'Cilj? Obrniti rezultatsko krivuljo navzgor!'

Na veleslalomu pa bo ob Kranjcu nastopil še Miha Oserban. "V torek me čaka nova tekma v Schladmingu. Sedaj smo naredili štiri dni treninga v Reiteralmu, kjer so super pogoji. Za mano je en dan superveleslaloma in trije dnevi veleslaloma. Počutim se dobro in se veselim tekme, za kateto verjamem, da bo uspešna," jeza uradno spletno stran SZS poevdal Kranjec. 

