Kranjec: Škoda, bil sem prepričan v dober rezultat. Toda z glavo skozi zid proti naravi ne moreš

Organizatorji uvodne tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev so zaradi vetra in novega snega odpovedali veleslalom v Söldnu. Kot je bilo pričakovati, je ponoči na ledeniku Rettenbach zapadlo veliko novega snega. Pri Fisu so skrajšali že sobotno žensko tekmo, moško pa so dokončno odpovedali.