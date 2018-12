Kranjec po premierni zmagi: Takšni trenutki poplačajo vse stvari za nazaj

"Želiš si in upaš, da boš med najboljšimi, a nikoli ne veš, kako se bo tekma razpletla, točno kakšni bodo pogoji, sneg, ne moreš vedeti. Edino, kar je, je to, da se pripraviš, kolikor se lahko, da pokažeš tisto, kar znaš in potem upaš, da je to dovolj za dober rezultat. Po prvem teku sem imel soliden rezultat, bila je solidna vožnja, ni bila optimalna, a bil je dober položaj za napad. Ko sem gledal prve fante, ki so startali v drugem teku, sem si rekel, da so težki pogoji, a sem se uspel dobro pripraviti. Vedel sem, da je to edini način za dober rezultat, da res pokažeš tisto, kar znaš, daš od sebe 100 odstotkov. Danes je to uspelo in sem izredno vesel," je povedal Kranjec.

Dodal je, da je bila ključnega pomena za uspeh dobra fizična priprava: "Danes je bil izredno dolg veleslalom. Na srečo sem imel dosti moči, da sem lahko do zadnjih vrat dobro oddelal. Sigurno se pozna poletno delo, delo zadnjih let, da dobro delam kondicijo. Danes je bila ena izmed stvari, ki so odločale, zagotovo tudi fizična pripravljenost."