Kranjec dokazal, da bo v letošnji sezoni (še večji) trn v peti Odermattu

Odermatt deluje nepremagljiv, toda ...



Z zmagovalcem veleslaloma Odermattom, ki je v minuli sezoni osvojil skupni seštevek svetovnega pokala in seštevek discipline, se slovenski as ne ukvarja. "Je pa seveda vsak premagljiv. Zadnje leto deluje skorajda nepremagljiv. Seveda skušam gledati nase in ugotoviti, kje sem pustil čas. Predvsem v prvi vožnji sem imel še nekaj rezerve, v drugi vožnji, ki je bila težja, sem prepričan, da sem dal svoj maksimum. Včeraj težko rečem, ali je bil Odermatt premagljiv, skušam pa na vsaki tekmi dati svoj maksimum," je še povedal Kranjec, ki je pokazal velik napredek, saj je mojstrstvo pokazal na tekmi spomladanskih razmer, na zanj težki podlagi, ki mu je v prejšnjih sezonah povzročala preglavice.

Tako javnosti kot strokovnemu štabu in tekmovalcema se podijo po glavi vprašanja, kako ohraniti in morda celo nadgraditi to zelo dobro formo, ki sta jo pokazala na uvodni tekmi, do naslednjega veleslaloma, ki bo šele čez 47 dni, torej 10. decembra v Val d'Iseru. Vodja panoge Miha Verdnik je pohvalil slovenska nedeljska junaka in napovedal, da se pri tem, kar sta oba pokazala v nedeljo, ne bo končalo. "Vsem skupaj nam je veliko lažje in tudi njima bo lažje delati najprej. Vemo, kakšen domet imata, verjamem, da bosta še dvignila formo," je napovedal vodja panoge za alpsko smučanje.