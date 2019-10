Kranjec pred sezono z visokimi apetiti: Moj cilj je veleslalomski globus

Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju je pred vrati. Do začetka 54. sezone po vrsti je še manj kot tri tedne. Visoke načrte v novi tekmovalni zimi ima prvi slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki pogleduje proti naslednjemu cilju - veleslalomskemu malemu kristalnemu globusu.

Kranjec ima za seboj dobre priprave na novo tekmovalno sezono. FOTO: AP

Sezona svetovnega pokala se bo začela 26. in 27. oktobra z veleslalomoma, ženskim in moškim, na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Sezona sicer ne bo v znamenju svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger. Vsega skupaj bo od 27. oktobra do 22. marca, ko se bo sezona sklenila s finalom v Cortini d'Ampezzo, na sporedu 45 moških tekem. Deset smukov, osem superveleslalomov, tri kombinacije, tri paralelne tekme, devet veleslalomov in 12 specialnih slalomov.

"Verjamem, da je dosegljivo, verjamem v moje sposobnosti, v moje smučanje, da sem lahko najboljši oziroma eden izmed najboljših na svetu, predvsem pa mora biti moj fokus na smučanju, na izvedbah in pripravah na tekmo," pravi Kranjec, ki je 19. decembra lani v Saalbachu prvič zmagal v svetovnem pokalu. "Zagotovo je to eden od ciljev, da se uvrstim v top 3 oziroma moj cilj je, da enkrat osvojim globus. To so cilji, ampak fokus mora biti na drugih stvareh, da greš iz tekme na tekmo, vsakič pokazati, kar znaš, pred tem dobro trenirati, dobro se pripraviti psihološko in potem si upati in odsmučati tako, kot znam," je načrte razkril najboljši slovenski veleslalomist. "Ne bom skrival, da si jaz tega ne želim. Ne bom rekel, da o tem ne razmišljam, ni pa dobro preveč samo o tem razmišljati, pa potem zaspati v samem fokusu oziroma pozabiti na smučarijo. Lahko ti da to dodaten zagon, dodatno motivacijo za delo, ne smeš pa pozabiti, kaj je pomembno. In to je, da odsmučaš tako, kot je treba," je sanje o globusu razkril slovenski smučar. Brez Hirscherja bo konkurent manj

Nova sezona bo drugačna po tem, da v njej ne bo najboljšega alpskega smučarja Marcela Hirscherja, ki je na slalomskih in veleslalomskih progah prevladoval v zadnjih osmih sezonah. Avstrijski as je sklenil tekmovalno pot, s čimer se je izpraznilo mesto na vrhu. "Zdaj, ko je Hirscher nehal, bom na startu tretji veleslalomist sveta. Številka bo dobra. Predlani in lani sem dokazal, da sodim med najboljše. Cilji in motivacija so na visoki ravni. Tudi na treningih skušam vsak dan čim bolje izkoristiti," je nadaljeval.

Kranjec ne skriva visokih apetitov. FOTO: Damjan Žibert

"Veselim se tekme, da pokažem moje najboljše smučanje. Če bom pokazal najboljše smučanje, verjamem, da bo to dovolj za vrhunski rezultat. Sicer pred prvo tekmo ne moreš povsem natančno vedeti, kje si. Vseeno ne treniramo veliko z drugimi ekipami, da bi se lahko primerjal z najboljšimi ekipami na svetu. Vsak napreduje, tudi jaz sem osredotočen in delam na tem, da se izboljšujem, kljub temu, verjamem, da sem sposoben dobrega rezultata," je dejal Kranjec, ki je bil pred tremi leti v Söldnu četrti. "Zagotovo bo drugače brez Hirscherja na startu. Pustil je ogromen pečat v smučanju, je eden od najboljših v zgodovini. Na mojo pripravo, na moje smučanje na treningih in tekmah to ne sme vplivati. Bom videl, kaj bo sezona prinesla, sigurno bo drugačna brez njega, ampak jaz se ne smem preveč obremenjevati s tem, da njega ni, ampak biti skoncentriran nase, na čim boljše smučanje in čim večji napredek, ker vem, da tudi ostali ne počivajo," še razmišlja slovenski smučar o primerjavah z močno veleslalomsko konkurenco. Za Kranjcem so odlične poletne snežne priprave na južni polobli, kjer je bil skupaj z aktualnim svetovnim podprvakom v kombinaciji Štefanom Hadalinom. "S Štefom dobro sodelujeva, si pomagava, tudi sama primerjava na treningih, se mi zdi, da vlečeva eden drugega naprej. Sva super ekipa, sicer majhna, vendar pa se mi zdi, da lahko eden drugemu pomagava, tako da sva čisto dosti velika ekipa,"je sklop priprav opisal Kranjec.

S Hadalinom dobro sodelujeta. FOTO: Damjan Žibert