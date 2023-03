Kranjec pred začetkom 62. Pokala Vitranc samozavesten

Na startnem seznamu preizkušnje je 65 tekmovalcev iz 21 držav. Nastopili bodo štirje Slovenci. Bo pa imel Kranjec daleč najboljše izhodišče. Štefan Hadalin bo nosil številko 44, debitanta na tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori Anže Gartner in Rok Ažnoh bosta imela številki 62 in 63.

Najboljši smučar in veleslalomist sezone Švicar Marco Odermatt bo nosil številko 3 na startu sobotnega osmega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev to sezono v Kranjski Gori. Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec bo prvega od dveh veleslalomov za 62. Pokal Vitranc začel kot drugi na startu. Tekmo bo odprl Švicar Loic Meillard .

Za Kranjcem je še ena zelo dobra sezona. Najvišjo raven smučanja je pokazal v prvem delu sezone. Na uvodnem veleslalomu v Söldnu je bil drugi, decembra je navdušil s tretjima mestoma v Val d'Iseru in Alta Badii.

V novo leto je krenil z velikimi načrti, a se mu napad na prvo kolajno na SP ni izšel po načrtih. V Courchevelu je bil blizu odličja. Tako paralelni kot specialni veleslalom je končal na šestem mestu.

Po SP je sledila pot onstran Atlantika, kjer se mu je v Palisades Tahoeju s 16. mestom primeril eden redkih veleslalomskih spodrsljajev. Tega je že pozabil. Do konca sezone so pred njim še trije veleslalomi, dva doma in finalni v Andori.

Pred Pokalom Vitranc so trenirali v Zoncolanu, kjer so imeli spomladanske razmere na soljeni progi. "Je bilo kar dobrodošlo in uspešno, da dobiš na samozavesti in sproščenosti in da nato na startu tekme ne razmišljaš o preveč stvareh, ampak samo o samem smučanju in izvedbi," je danes v slovenski bazi na obrobju Gozda - Martuljka dejal Kranjec.