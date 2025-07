Kranjec s pozitivnimi občutki na priprave v Argentino

"Večina stvari po sezoni je potekala po klasičnem načrtu, večjih sprememb ni bilo. Najprej je sledilo nekaj počitka. To ne pomeni, da sem doma zgolj ležal, ampak sem treniral in delal stvari za dušo, tisto, kar mi je ustrezalo. To je bilo na programu po zadnjem kampu v Pfeldersu v Italiji, kjer smo bili do 12. aprila, do konca prvomajskih praznikov, ki sem jih preživel prosto in bil na morju v Istri. Nato so se začeli resni kondicijski treningi, ki potekajo vseskozi, z izjemo enega tedna, ko sem imel dopust. Treniral sem zares veliko, a nič več kot v preteklosti. To je izgledalo le zato, ker sem katero stvar več objavil na družbenih omrežjih. Vsako leto treniram na polno in letos ni bilo nič drugače, seveda pa sem si vzel tudi čas za dopust, da sem si odpočil glavo in sem še bolj željan treninga za naprej. Pri treningih ni bilo velikih sprememb. Pri kondiciji moraš vsako leto neko bazo narediti, razlikujejo se le malenkosti, kam usmeriš več poudarka. Več ali manj pa je vse podobno. Po smučarskem premoru smo se znova vrnili na smuči, kjer smo začeli postopoma. Najprej s smučanjem na prosto in potem dalje. Nismo imeli ravno sreče z vremenom, a smo naredili vse, kar smo morali, da gremo sedaj v Argentino s popotnico, da vemo, da je vse nared. Da je oprema prava, da potem ne pride do presenečenj na drugem koncu sveta. Tako lahko rečem, da je bil prvi snežni kamp uspešen in gremo v Argentino optimistično," je povedal Žan Kranjec.

Miha Verdnik, trener Žana Kranjca, pa je dodal: "Za nami so meseci kondicije, 20. julija pa je bila celotna ekipa znova skupaj na snegu. Vsi so zelo delavni, v ekipi je prisoten pravi fokus. Ekipa deluje kot namazan stroj, vsi imamo zelo dober odnos. Tekmovalci lahko razmišljajo le o smučanju. Na snegu smo se do sedaj posvečali zgolj tehničnim zadevam. Delali smo v lažjih okoliščinah, da so se vsi lahko navadili nazaj na opremo in se nato približali tistemu nivoju, ki je bil že lani konec sezone. Miha Oserban in Anže Gartner danes manjkata tukaj, ker smo se ravno vrnili s treninga in ju že kmalu čakajo novi testi. Onadva tudi ne potujeta v Argentino in bosta trenirala v Saas-Feeju, od konca septembra pa bo znova skupaj celotna ekipa. V Argentino gremo z dobro popotnico, saj Žan funkcionira zelo dobro in smo povsem osredotočeni na to, kar smo si zadali. V Argentini nas čaka prava zima in pogoji so odlični. Čakajo nas vsi možni pogoji in načrt je, da smučamo čim več. Poudarek bo zagotovo na veleslalomu, dodali pa bomo tudi slalom in superveleslalom, ter poskušali preizkusiti čim več različnih materialov, da najdemo prave nastavitve za vse možne terene."