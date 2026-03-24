Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Kranjec sezono končal kot 15. veleslalomist zime

Hafjell, 24. 03. 2026 16.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Žan Kranjec na veleslalomu v Kranjski Gori

Žan Kranjec je sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju končal na 15. mestu veleslalomskega seštevka zime. Na zadnji tekmi zime na Norveškem je meril na stopničke, a mu spomladanske razmere niso bile pisane na kožo. Tekmo je končal daleč od pričakovanj in brez točk na 20. mestu.

"Sigurno vemo, da s to tekmo ne morem biti zadovoljen, poskušal sem dati svoj maksimum," je z Norveške sporočil v zadnjih letih edini slovenski veleslalomist med elito v moški konkurenci. Od oktobra je bil na devetih veleslalomih zgolj dvakrat med najboljših deset s šestim mestom v Copper Mountainu in devetim v Söldnu. Na tekmi v Kranjski Gori je končal na 11. mestu. Tudi olimpijski veleslalom v Bormiu, kamor je prišel kot branilec srebra iz Pekinga (2022), se mu ni posrečil. Končal je na 12. mestu.

Letošnja sezona je ena njegovih najslabših v karieri. V skupnem seštevku je končal na 44. mestu, z izkupičkom 169 točk, kar je najmanj od sezone 2016/17, ki jo je končal z osvojenimi 155 točkami. "Na splošno letošnja sezona ni bila takšna, kot sem si želel. Bila je težka, smučanje ni bilo na želeni ravni, podobne težave so se ponavljale iz tekme v tekmo. Sem pa vseeno iztržil maksimum, da sem končal med petnajsterico v seštevku discipline, kar ne morem reči, da je slabo," je dobre stvari iskal Žan Kranjec.

FOTO: AP

"Gotovo si želim boljših rezultatov in to je tudi cilj za naprej. Zdaj me čaka še nekaj treningov, potem bodo že kmalu sledili testi opreme. Do srede aprila bomo kar veliko smučali, potem pa sledi premor, 'reset' in s polno energijo, z novo energijo v naslednjo sezono," je sklenil. Trenerski štab Kranjca čaka analiza stanja in iskanje odgovora, zakaj s spremembami materiala v olimpijski sezoni niso dvignili rezultatske krivulje navzgor.

Kranjec, ki je pri 33 letih v zrelih smučarskih letih, je bil nazadnje na stopničkah pred 15 meseci s tretjim mestom na tekmi v Beaver Creeku. Še lani je sezono končal v elitni sedmerici, ki ima v prvih vožnjah najboljše startno izhodišče. Konec te sezone mu je skoraj grozil izpad iz prve jakostne skupine, torej najboljše petnajsterice.

alpsko smučanje veleslalom žan kranjec

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599