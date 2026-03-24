Kranjec sezono končal kot 15. veleslalomist zime

"Sigurno vemo, da s to tekmo ne morem biti zadovoljen, poskušal sem dati svoj maksimum," je z Norveške sporočil v zadnjih letih edini slovenski veleslalomist med elito v moški konkurenci. Od oktobra je bil na devetih veleslalomih zgolj dvakrat med najboljših deset s šestim mestom v Copper Mountainu in devetim v Söldnu. Na tekmi v Kranjski Gori je končal na 11. mestu. Tudi olimpijski veleslalom v Bormiu, kamor je prišel kot branilec srebra iz Pekinga (2022), se mu ni posrečil. Končal je na 12. mestu.

Letošnja sezona je ena njegovih najslabših v karieri. V skupnem seštevku je končal na 44. mestu, z izkupičkom 169 točk, kar je najmanj od sezone 2016/17, ki jo je končal z osvojenimi 155 točkami. "Na splošno letošnja sezona ni bila takšna, kot sem si želel. Bila je težka, smučanje ni bilo na želeni ravni, podobne težave so se ponavljale iz tekme v tekmo. Sem pa vseeno iztržil maksimum, da sem končal med petnajsterico v seštevku discipline, kar ne morem reči, da je slabo," je dobre stvari iskal Žan Kranjec.