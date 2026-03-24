Kranjec sezono končal kot 15. veleslalomist zime

"Sigurno vemo, da s to tekmo ne morem biti zadovoljen, poskušal sem dati svoj maksimum," je z Norveške sporočil v zadnjih letih edini slovenski veleslalomist med elito v moški konkurenci. Od oktobra je bil na devetih veleslalomih zgolj dvakrat med najboljših deset s šestim mestom v Copper Mountainu in devetim v Söldnu. Na tekmi v Kranjski Gori je končal na 11. mestu. Tudi olimpijski veleslalom v Bormiu, kamor je prišel kot branilec srebra iz Pekinga (2022), se mu ni posrečil. Končal je na 12. mestu.
Letošnja sezona je ena njegovih najslabših v karieri. V skupnem seštevku je končal na 44. mestu, z izkupičkom 169 točk, kar je najmanj od sezone 2016/17, ki jo je končal z osvojenimi 155 točkami. "Na splošno letošnja sezona ni bila takšna, kot sem si želel. Bila je težka, smučanje ni bilo na želeni ravni, podobne težave so se ponavljale iz tekme v tekmo. Sem pa vseeno iztržil maksimum, da sem končal med petnajsterico v seštevku discipline, kar ne morem reči, da je slabo," je dobre stvari iskal Žan Kranjec.
"Gotovo si želim boljših rezultatov in to je tudi cilj za naprej. Zdaj me čaka še nekaj treningov, potem bodo že kmalu sledili testi opreme. Do srede aprila bomo kar veliko smučali, potem pa sledi premor, 'reset' in s polno energijo, z novo energijo v naslednjo sezono," je sklenil. Trenerski štab Kranjca čaka analiza stanja in iskanje odgovora, zakaj s spremembami materiala v olimpijski sezoni niso dvignili rezultatske krivulje navzgor.
Kranjec, ki je pri 33 letih v zrelih smučarskih letih, je bil nazadnje na stopničkah pred 15 meseci s tretjim mestom na tekmi v Beaver Creeku. Še lani je sezono končal v elitni sedmerici, ki ima v prvih vožnjah najboljše startno izhodišče. Konec te sezone mu je skoraj grozil izpad iz prve jakostne skupine, torej najboljše petnajsterice.
