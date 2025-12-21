Kranjec spet daleč od najboljših, v cilju poltretja sekunda zaostanka

Žan Kranjec ni več del veleslalomske elite in je imel na tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v Alta Badii štartno številko 14. Izkušeni Slovenec je bil v tej sezoni na štirih veleslalomih deveti, šesti, 24., na zadnji tekmi pred tednom dni pa je v Val d'Iseru osvojil 20. mesto. Vodičan je ob prihodu v cilj prvega teka zabeležil 13. čas in premagal zgolj enega tekmeca. Ves čas drsi po lestvici in upa vsaj na nastop v drugi vožnji. Vodi Avstrijec Marco Schwarz, Kranjec za njim zaostaja skoraj dve sekundi in pol.