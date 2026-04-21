Kranjec udeležen v hudi prometni nesreči

Pri vsem skupaj najbolj bode v oči prisotnost alkohola v krvi Roberta Kranjca , zaradi česar je zoper nekdanjega smučarskega skakalca že stekel prekrškovni postopek. Kasneje so radovljiški policisti v svojem poročilu zapisali, da naj bi ponesrečenec kolesaril pod vplivom alkohola 1.19 mg/l, kar je okoli 2,5 promila.

Robert Kranjec je bil prejšnji petek udeležen v hudi prometni nesreči. Po nekaj dneh negotovosti, naj bi se zdravstveno stanje nekdanjega odličnega smučarskega skakalca izboljšalo.

Kranjec naj bi prejšnji petek med vožnjo s kolesom zapeljal na nasprotno stran vozišča, trčil v robnik in padel ter se pri tem huje poškodoval. Štiriinštiridesetletnik je bil najprej prepeljan v Splošno bolnišnico Jesenice, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske zaradi resnosti poškodb prepeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, so med drugim poročali v Slovenskih novicah. Po nekaj dneh negotovosti, naj bi se Kranjčevo zdravstveno stanje izboljšalo.

"Robert Kranjec je po padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna," so sporočili s krovne zveze SZS in Kranjcu zaželeli uspešno okrevanje.