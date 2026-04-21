Kranjec udeležen v hudi prometni nesreči

Ljubljana, 21. 04. 2026 08.13

Avtor:
A.V.
Robert Kranjec

Kot poročajo Slovenske novice, naj bi bil pred dnevi v hudi prometni nesreči s kolesom udeležen nekdanji odlični slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec. Njegovo zdravstveno stanje je bilo sprva (zelo) kritično, po nekaj dneh v UKC Ljubljana pa naj bi se izboljšalo.

Pri vsem skupaj najbolj bode v oči prisotnost alkohola v krvi Roberta Kranjca, zaradi česar je zoper nekdanjega smučarskega skakalca že stekel prekrškovni postopek. Kasneje so radovljiški policisti v svojem poročilu zapisali, da naj bi ponesrečenec kolesaril pod vplivom alkohola 1.19 mg/l, kar je okoli 2,5 promila.

Robert Kranjec je bil prejšnji petek udeležen v hudi prometni nesreči. Po nekaj dneh negotovosti, naj bi se zdravstveno stanje nekdanjega odličnega smučarskega skakalca izboljšalo.
Robert Kranjec je bil prejšnji petek udeležen v hudi prometni nesreči. Po nekaj dneh negotovosti, naj bi se zdravstveno stanje nekdanjega odličnega smučarskega skakalca izboljšalo.
Kranjec naj bi prejšnji petek med vožnjo s kolesom zapeljal na nasprotno stran vozišča, trčil v robnik in padel ter se pri tem huje poškodoval. Štiriinštiridesetletnik je bil najprej prepeljan v Splošno bolnišnico Jesenice, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske zaradi resnosti poškodb prepeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, so med drugim poročali v Slovenskih novicah. Po nekaj dneh negotovosti, naj bi se Kranjčevo zdravstveno stanje izboljšalo.

"Robert Kranjec je po padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna," so sporočili s krovne zveze SZS in Kranjcu zaželeli uspešno okrevanje.

Odločni slovenski hokejisti začenjajo priprave na svetovno prvenstvo

bibaleze
Portal
Razkošno praznovanje 4. rojstnega dne hčerke Cristiana Ronalda
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, energija levov bo nalezljiva
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Prebavne težave spomladi: kaj pravi gastroenterologija o vzrokih in preventivi
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
Kaj je hidroliziran kolagen (pink collagen) in zakaj je postal tako priljubljen?
cekin
Portal
'Kot Hrvaška, a ceneje'
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Zvezdnik svojega fetiša ne skriva
Največje modne napake moških po 40. letu
Največje modne napake moških po 40. letu
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
Moški in ženske: Kaj o razlikah med spoloma dejansko pravi znanost?
dominvrt
Portal
Tako ljubka sta psička priljubljene slovenske pevke
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
5 osvežilnih idej, kako ledeni čaj spremeniti v poletno poslastico
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Nevarna četrt
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
