Kranjec v boju za prve ameriške stopničke

V Beaver Creeku so s precejšnjimi težavami spravili pod streho 1. vožnjo drugega veleslaloma sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev. Najhitrejši je bil domačin Tommy Ford (1:16,40). Na drugem in tretjem mestu sta Norvežana Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,20) in Henrik Kristoffersen (+0,23). Žan Kranjec je zasedel peto mesto (0,71).

Prvi del tekme je potekal v zahtevnih razmerah ob sneženju. Ko je sneženje prenehalo, pa so prvo vožnjo večkrat prekinili zaradi slabe vidljivosti. Žan Kranjec FOTO: AP Slovenski as je odprl veleslalom s startno številko 1. Njegov čas ob prihodu v cilj 1:17,11 je bil nespremenjen vse do nastopa Američana Forda s startno številko 5. Nato pa sta Žana Kranjcaprehitela tudi norveška predstavnika Henrik Kristoffersen in Leif Kristian Nestvold-Haugen. Natanko za eno desetinko je Kranjca potisnil na peto mesto ameriški veleslalomski veteran Ted Ligety. Zmagovalec oktobrske veleslalomske premiere na ledeniku Rettenbach Francoz Alexis Pinturaultje v zgornjem delu naredil veliko napako ter z zaostankom skoraj dveh sekund pristal na 16. mestu. Kranjec je najvišje na veleslalomih onstran Atlantika posegel pred dvema letoma s 14. mestom. Lani je bil zgolj 26. Žan Kranjec in Štefan Hadalin FOTO: Damjan Žibert Veliko bolje mu gre tostran Atlantika. Pred enim letom se je v Saalbach-Hinterglemmu veselil svoje prve zmage. Minulo sezono je končal s tretjim mestom v Soldeu, s tretjim mestom pa je odprl tudi novo sezono v Söldnu. Prvič je na stopničke stopil pred dvema letoma v Alta Badii s tretjim mestom. Na startu je bil še en Slovenec Štefan Hadalin, ki si ni privozil druge vožnje. Startal je pri repu nastopajočih, z zaostankom pet sekund pa je vpisal 44. čas od 46 uvrščenih. Na startu je bilo 60 nastopajočih.