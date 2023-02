Kranjec v igri za stopničke

Žan Kranjec si je večji del zaostanka nabral do prvega vmesnega časa, nato pa na strmejših delih odpeljal precej bolje in po prvi vožnji za Odermattom zaostaja 64 stotink sekunde. Najboljši slovenski veleslalomist zadnjih let se bo v drugi vožnji boril za četrte stopničke v tej sezoni. V Söldnu je bil drugi, v Val d'Iseru in Alti Badii pa tretji. Vseh šest veleslalomov je v tem tekmovalnem obdobju končal med najboljšo šesterico. Šesti je bil tudi na svetovnem prvenstvu v Courchevelu.

V veleslalomskem seštevku ima po šestih preizkušnjah Marco Odermatt 460 točk, sledi po prvi vožnji sedmi Norvežan Henrik Kristoffersen s 390, Kranjec pa ima 330 točk in je tretji.