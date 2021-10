Kranjec: V Pekingu želim izboljšati četrto mesto iz Pjongčanga

Žan Kranjec si po sezoni, ki so jo zaznamovali osebni pretresi, želi napredovati ter narediti še večji vtis na zimskih olimpijskih igrah. V Pjongčangu februarja 2018 je zaostal zgolj za najboljšo trojico. "Sigurno je dobro, da se kdaj z mislimi postaviš na start v Pekingu," je dejal alpski smučar iz Bukovice pri Vodicah.

Pred olimpijskim veleslalomom, ki bo na sporedu 13. februarja, ga čaka še pet veleslalomov. Uvodni že ta konec tedna na ledeniku Rettenbach v Söldnu, s katerim se bo odprla 56. sezona svetovnega pokala alpskih smučarjev. Pred dvema letoma je veleslalomsko uverturo končal na tretjem mestu, lani je bil na tekmovalnem uvodu v sezono na Tirolskem sedmi. Po prvi vožnji je bil drugi, v drugo pa je na nemirni podlagi, ki mu ne leži, vpisal 17. čas. "Seveda bi bil zelo vesel, če bi izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v Söldnu. Verjamem, da sem tudi sposoben, imel sem dobro pripravljalno obdobje. V glavi sem bolj miren kot lansko sezono v tem času. Grem z večjim veseljem na tekmo. Kako bo pa na koncu, bomo videli ta konec tedna," je napovedal najboljši slovenski veleslalomist, ki bo 15. novembra dopolnil 29 let. "Lani nisem napredoval, letos verjamem, da sem. Predvsem sem spet pridobil nazaj zaupanje vase in v opremo. V prvi vrsti v opremo. Našel sem dobre nastavitve, dobre smuči, in tudi posledično lažje prenesem dobro smučanje na progo, tudi samozavest je potem na višji ravni," je povedal Žan Kranjec, ki se je odločil za nov model smuči, ki se od prejšnjih še najbolj ločijo po tem, da so daljše, s čimer želi znova stopiti v korak s konkurenco. "Smuča je bolj mirna in se mi zdi, da lažje povežem zavoje, tudi v višji hitrosti se mi zdi, da se lahko bolje znajdem. Tudi na agresivnem snegu, na katerem sem imel lani težave, se lahko bolje znajdem, ker je 'dila' bolj mirna, manj odrezava," pravi Kranjec, zmagovalec dveh veleslalomov, leta 2020 v Adelbodnu in 2018 v Saalbachu.

icon-expand Žan Kranjec ne skriva ambicij, da bi želel na februarskih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu izboljšati četrto mesto z zadnjih iger v Pjongčangu. FOTO: AP

"Dokler je bila podlaga gladka, ko sem imel dobro številko, se to niti ni tako zelo poznalo, v drugih vožnjah, na katerih je bil bolj nasekan sneg, sem pa imel večje težave. Po mojem je bil to lani v Söldnu razlog, da sta bili tako različni vožnji," je pojasnil. "Zdravstveno sem dober. V začetku septembra sem prebolel angino, ki pa mi ni pustila kakšnih posledic," je še dejal. S hrbtom, zaradi katerega je lani odpovedal veleslaloma v Adelbodnu, kjer je leto poprej zmagal, zaenkrat nima težav. "Nimam nič hujšega, moram pa biti previden, malo je načet, mislim, da če bom dobro skrbel zase, lahko speljem sezono in tudi več sezon brez večjih problemov." Zaradi vseh pretresov, ki jih je doživel v sezoni 2020/21, decembra se je smrtno ponesrečil oče, je bilo, kot je dejal, predvsem težje sezono speljati do konca, ker njegovo smučanje ni bilo na takšni ravni, kot bi si želel. "Na koncu je bilo samo mesto v veleslalomskem seštevku boljše, kakor sem smučal in kakor sem se počutil na samih tekmah. To je bil tudi moj osnovni cilj, da bi ostal med najboljšo sedmerico, s čimer bi ohranil boljše startno izhodišče v novi sezoni. In ta cilj sem v minuli sezoni tudi izpolnil. Sedmo mesto se ne sliši tako slabo, kakor sem imel občutek med sezono." Z zimskimi olimpijskimi igrami se še ne obremenjuje. "Pravijo, da je tam zelo mraz, zelo suho, v takšnih pogojih je dostikrat agresiven sneg. V preteklosti smo imeli tam nekaj težav. Ker sem letos dobil nekaj informacij, se mi zdi, da smo glede tega bolje pripravljeni, kar se tiče materiala."

icon-expand Žan Kranjec optimistično pričakuje uvodni veleslalom sezone ta konec tedna v Söldnu. FOTO: AP