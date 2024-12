Kranjec: V preteklosti sem že dokazal, da sem lahko konkurenčen tudi v ZDA

Najboljši slovenski alpski smučar zadnjih let Žan Kranjec že komaj čaka novo veleslalomsko preizkušnjo prihajajoči konec tedna v ameriškem Beaver Creeku.

Lani smučarji niso nastopili v Beaver Creeku. Zadnji preizkušnji leta 2022, smuk in superveleslalom, je dobil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde , ki trenutno ne nastopa, saj še ni okreval po hudi poškodbi. Najboljši slovenski dosežek v Beaver Creeku si lastita Ilka Štuhec , ki je superveleslalom leta 2013 končala na četrtem mestu, in Kranjec v veleslalomu.

Po Italiji se je malo prej odpravil čez lužo v Ameriko. "Da se malce bolj privadim na ameriški sneg in opravim kakšen trening hitrih disciplin. Za zdaj vse poteka po načrtu, v zadnjih dnevih pred tekmo ostane še piljenje zadnjih malenkosti. Mislim, da bom odlično pripravljen. Moji cilji so znova visoki, čeprav pravijo, da mi ta teren ne leži najbolje, sem tudi tukaj že dokazal, da sem lahko zelo hiter. Verjamem, da bom tudi tokrat," je pred tekmami za Smučarsko zvezo Slovenije napovedal Kranjec.

Od Slovencev v moški konkurenci sta na superveleslalomih v Koloradu z devetim mestom najvišje posegla Klemen Kosi (2018) in Aleš Gorza (2007, 2008), zdajšnji trener Štuhec, na smuku pa Andrej Jerman z desetim mestom na tekmi leta 2008. Na smukih in superveleslalomih je v minuli sezoni prevladoval Švicar Marco Odermatt, ki bo v Beaver Creeku nastopil kot branilec skupnega, smukaškega, superveleslalomskega in veleslalomskega globusa. Odermatt je sezono odprl z nepričakovano ničlo v Söldnu.

Po napaki Odermatta so prva tri mesta na uvodnem veleslalomu osvojili Norvežani, Alexander Steen Olsen, Henrik Kristoffersen in Atle Lie McGrath. Slovenci imajo pričakovanja tudi v hitrih disciplinah. Še zlasti po odličnem treningu smuka, ko je Miha Hrobat, sicer ob zgrešenih vratih, dosegel najboljši čas treninga. Slovenija ima na smuku pravico nastopa s tremi, v superveleslalomu pa z dvema tekmovalcema.

V smuku ima zagotovljeno mesto Hrobat, superveleslalomu pa Martin Čater. Startne številke bo novi trener za hitri disciplini Aleš Brezavšček podelil po četrtkovem drugem uradnem treningu, sredin je odpadel. Za nastop v smuku bo potekal interni obračun med Čatrom, Rokom Ažnohom in Nejcem Naraločnikom. V superveleslalomu pa bo bržkone drugo mesto ob Čatru zasedel Hrobat.