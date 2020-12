Kranjec v Valfurvi z odličnim časom na vrhu prve vožnje

Žan Kranjec je z odlično prvo vožnjo s startno številko 5 prevzel vodstvo v prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal v Valfurvi. Kranjec je bil najhitrejši od začetka do konca proge in za 0,46 sekunde prehitel Švicarja Marca Odermattater za 0,48 sekunde Francoza Alexisa Pinturaulta. Manj kot pol sekudne je zaostal še en Švicar Loic Meillard(+0,49). Štefan Hadalin, ki je startal kot 54., je bil odlično na poti in zaostajal manj kot sekundo pri drugem merjenju vmesnega časa, nato pa odstopil.

Medtem je vodilni v veleslalomskem seštevku Norvežan Lucas Braathenskupaj z Američanom Tedom Ligetyjemz ogromnim zaostankom (oba +2,14 sekunde) na 19. mestu za las ujel uvrstitev med vodilno dvajseterico. Sneženje se je na prizorišču nato še okrepilo in zaostanki tistih, ki so še ujeli uvrstitev v trideseterico, so se že približevali debelim trem sekundam.

Kranjec, ki je na uvodni tekmi sezone, veleslalomu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom osvojil sedmo mesto, je na paralelnem veleslalomu v Lechu ostal brez izločilnih bojev najboljše šestnajsterice na 25. mestu, enako kot Hadalin, ki je bil kot 17. še najbližje napredovanju.

Tudi v Valfurvi so imeli velike težave s sneženjem in po besedah Mednarodne smučarske zveze (Fis) na Twitterju so organizatorji opravili 'izjemno delo', tako da so v soboto dopoldne vseeno omogočili začetek prve vožnje: