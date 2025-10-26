Svetli način
Zimski športi

Kranjec v Söldnu začel sezono, za vodilnim zaostaja za manj kot sekundo

Sölden , 26. 10. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 21 minutami

J.B.
1

Avstrijski Sölden tradicionalno gosti prvi vikend svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po ženskem veleslalomu je tokrat na vrsti še moški, kjer ima velike apetite Žan Kranjec, ki se je na progo podal s startno številko 2.

Žan Kranjec je doslej v Söldnu trikrat stal na stopničkah.
Žan Kranjec je doslej v Söldnu trikrat stal na stopničkah. FOTO: AP

Sezono v moški konkurenci je odprl Avstrijec Stefan Brennsteiner. Za njim se je na progo podal Žan Kranjec, ki je zaostal 66 stotink. Nato je najboljši čas postavil najboljši smučar prejšnje sezone Marco Odermatt. Norvežan v brazilskem dresu Lucas Pinheiro Braathen je bil prvi, ki je odstopil.

Odermattu se je s številko 8 najbolj približal domačin Marco Schwarz, ki je zaostal le za stotinko.

Več sledi!

4krogci
26. 10. 2025 10.36
+1
A se vi zavedate kaj pomeni sekunda v smucanju???
