Kranjec v Söldnu začel sezono, za vodilnim zaostaja za manj kot sekundo

Sezono v moški konkurenci je odprl Avstrijec Stefan Brennsteiner. Za njim se je na progo podal Žan Kranjec, ki je zaostal 66 stotink. Nato je najboljši čas postavil najboljši smučar prejšnje sezone Marco Odermatt. Norvežan v brazilskem dresu Lucas Pinheiro Braathen je bil prvi, ki je odstopil.

Odermattu se je s številko 8 najbolj približal domačin Marco Schwarz, ki je zaostal le za stotinko.

Več sledi!