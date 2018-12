Kranjec: Vesel in ponosen sem, da sem prekinil to dolgo sušo

Kranjec se je iz Saalbacha oglasil v oddajo24UR ZVEČER in povedal, da sta bila zadnje dva dneva za slovensko smučanje izjemna. "Izredno vesel in ponosen sem na svojo zmago ter na svoje predstave. Vesel sem tudi za Ilko, da se je uspela po poškodbi vrniti med najboljše smučarke. To je bil res en lep dan za slovensko smučanje!"

Na vprašanje, kakšen je občutek, ko premagaš kralja belih strminMarsela Hircherja, je Kranjec odgovoril, da je to zagotovo lep dosežek. "Hircher je bil v zadnjih sezonah skoraj nepremagljiv, nikoli ne veš, kdaj ga je možno premagati in ali ga je sploh možno. Jaz sem danes izkoristil to, da on ni imel najboljšega dneva, jaz pa sem dobro smučal."

Kranjec in Štuhčeva sta spet pisala zgodovino. To je pred njima uspelo le še Špeli Pretnar in Matjažu Vrhovniku, ko smo pred 18 leti gledali dvojno zmago v manj kot eni uri. Kranjec je imel takrat osem let. Si je kdaj predstavljal, da mu bo uspelo enako?"Pri osmih letih še nisem toliko spremljal smučanja, sem ga pa že začel trenirat. A o tem nisem razmišljal, bil sem skoncentiran nase, da bi čim bolje smučal in dosegel zmago. Da je Ilkina zmaga prišla v istem dnevu kot moja, pa je še lepše in sem vesel – tako zame kot zanjo!"

Po dolgih 36 letih je Slovenec znova stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra na moških veleslalomih. Pa naš smučarski as gleda na to kot pritisk ali kot motivacijo za naprej? "Bolj kot motivacijo. Rad sicer slišim kakšne zgodovinske dosežke, a ko sem na štartu, sem skoncentriran nase, ne razmišljam preveč o tem, kaj je kdo že dosegel v preteklosti. Sem pa vesel in ponosen, da sem prekinil to dolgo sušo, upam in verjamem, da bo naslednja zmaga prišla hitreje," je zaključil.