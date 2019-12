Tretji Žan Kranjec: Težka preizkušnja, uspela mi je odlična vožnja

"Tekma je bila zelo težka, ampak se je dobro izšlo. Predvsem na strmem delu sem nalogo izredno dobro opravil. Zaenkrat mi gre res super, izredno sem zadovoljen tudi tega zgodnjega božičnega darila," je bil po že drugem tretjem mestu na tem prizorišču v italijanskih Dolomitih zadovoljen slovenski veleslalomski junak zime.

Sedemindvajsetletni tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah se že ozira na ponedeljkovo paralelno tekmo: "Gre za posebno tekmo, kjer vsaka malenkost šteje. Vsekakor se bom maksimalno potrudil in upam na še en dober rezultat."

"Super rezultat. Tretje mesto. Stopničke! V igri pa je bilo še kaj več, saj je Žan v spodnjem delu v obeh vožnjah pustil kar nekaj stotink," je bil zadovoljen Klemen Bergant. Trener trenutno najboljšega slovenskega alpskega smučarja je seveda prepričan, da lahko Vodičan poseže še višje, še zlasti ker Kranjec velja za najbolje telesno pripravljenega tekmovalca v karavani.

"Ko bo Žanova koncentracija ob maksimalnem tveganju na še višji ravni, vse od starta do cilja, pa bomo lahko veseli še višjih uvrstitev,"je dodal slovenski trener moške ekipe v hitrih disciplinah.

Razmere na progi so bile težke, podlaga je bila neravna in je bila že načeta: "Ampak Žan je močan in dobro pripravljen. Na vseh podlagah in terenih je in bo konkurenčen. Upam, da se bomo že jutri lahko znova veselili," je prepričan Bergant.

Kranjec in Štefan Hadalin, ki bosta slovenska aduta na ponedeljkovem paralelnem veleslalomu pod žarometi v Alta Badii, sta v zadnjem času opravila tudi nekaj zelo kakovostnih treningov starta. Dober start je namreč na paralelnih tekmah še kako pomemben.

Za alpskimi smučarji so trije veleslalomi in skupno deset tekem. Žan Kranjec po treh veleslalomih, dvakrat je bil tretji, enkrat četrti, zaseda odlično drugo mesto v posebnem seštevku discipline. Tako visoko še ni bil. Pred prvim slovenskim smučarjem zime je samo zmagovalec nedeljske preizkušnje v Alta Badii Norvežan Henrik Kristoffersen, ki ima zgolj 23 točk več od Slovenca.

Kristoffersen je z zmago na Gran Risi prevzel vodstvo tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev. Najboljši Slovenec je Kranjec na 12. mestu.