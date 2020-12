Kranjec z dobrim izhodiščem pred drugo vožnjo veleslaloma v Alta Badii

Nastop Žana Kranjca je bil nekaj posebnega. Bil je na startu svoje jubilejne stote tekme svetovnega pokala, veleslalom po Gran Risi pa je tudi prvi po smrti očeta, ki je izgubil življenje v delovni nesreči.

Kranjec je izjemoma nastopil s črno čelado z ganljivim sporočilom, da nastopa v spomin na očeta. "Dad, for you!"oziroma "Oče, zate" je napis na čeladi, ki so ga odobrili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi. Vodičan je na startu prve vožnje veleslaloma nosil startno številko tri. Pred Slovencem je vodil Hrvat Filip Zubčić, ki je tudi po nastopu Kranjca zadržal vodstvo. Zaostanek najboljšega slovenskega veleslalomista je znašal 34 stotink sekunde za tretje mesto ob prihodu v cilj.