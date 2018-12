Žan Kranjec do uspeha kariere in zmage v Saalbachu

Po prvem teku veleslaloma za svetovni pokal v Saalbachu je bil v vodstvu Matts Olsson, Žan Kranjec pa je bil četrti z zaostankom 52 stotink sekunde. Drugo vožnjo je slovenski smučar izvrstno odpeljal in prevzel vodstvo ob prihodu v cilj. Za njim so zaostali vsi tekmeci in Kranjec se je veselil zmage, prve v karieri. Loic Meillard je za njim zaostal za 19 stotink, Mathieu Faivre pa 50 stotink, Manuel Feller in Olsson sta odstopila. Marcel Hirscher je bil šesti, Henrik Kristofferson pa osmi.

Najboljši slovenski veleslalomist je za vodilnim Švedom Mattsom Olssonom po prvem teku zaostajal 52 stotink sekunde. Najbolj se mu je približal Avstrijec Manuel Feller, ki je za vodilnim Švedom zaostal le tri stotinke sekunde, tretji je bil Francoz Loic Meillard z zaostankom treh desetink sekunde.Žan Kranjec je imel startno številko 6 in je zelo dobro opravil s prvo vožnjo (+0.52). Za njim sta denimo zaostala najboljša veleslalomista zadnjih let, Avstrijec Marcel Hirscher (+0,71) in Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,89) ter zmagovalec uvodnega veleslaloma v Beaver Creeku Nemec Stefan Luitz (+1,07). Na startu je bil s številko 64 še en Slovenec Miha Hrobat, ki pa je odstopil.

Saalbach je nadomestna lokacija za odpadli moški veleslalom, ki bi moral biti v Söldnu. Kranjec je decembra lani po 16 letih Slovenijo v tej disciplini s tretjim mestom, prvimi stopničkami, znova vrnil na oder za zmagovalce. Hirscher je dobil dva zadnja veleslaloma, zmagal pa je tudi na paralelnem veleslalomu. Kranjec je bil v Alta Badii in Val d'Iseru deveti, na ameriškem snegu v Beaver Creeku 26., na paralelnem veleslalomu je izpadel v prvem krogu bojev.