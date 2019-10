Kranjec: Začeti sezono s stopničkami je res super

"Ta premor med zadnjo tekmo in začetkom sezone je vedno dolg. Veliko treniramo, tako da je zagotovo že bil čas, da smo začeli,"je povedal Žan Kranjec, ki je bil pred Söldnom na stopničkah s tretjim mestom tudi na finalnem veleslalomu pretekle sezone svetovnega pokala pred sedmimi meseci in 12 dnevi v Andori.

Uvod v sezono je vedno povezan z veliko neznankami. "Pred prvo tekmo si po navadi vedno bolj nervozen, ker je za tabo res dolg premor in ne veš točno, kje si. Za sabo imaš veliko treningov, a tekma je vedno nekaj drugega. Zelo sem zadovoljen, da sem pokazal, da sem še vedno med najboljšimi. Ta rezultat mi zelo veliko pomeni. Začeti sezono s stopničkami je res super," je še dejal Kranjec, ki bo 15. novembra praznoval 27. rojstni dan.

Kranjec si je na ledeniški preizkušnji privozil četrte stopničke v karieri. Na startu prve vožnje je bil še en Slovenec, a se Štefanu Hadalinu ni uspelo uvrstiti v drugi tek. "Smučanje je bilo toplo - hladno. Začetek in pristop sta bila prava, v srednjem delu pa so pogoji naredili svoje. Onemogočili so mi moje popolno smučanje in ni mi uspelo voženj s treninga prenesti na tekmo," je svojo neuvrstitev v finale pokomentiral Hadalin.

"To je čudovito, fantastično. Naredil sem dve dobri, solidni vožnji. Zlasti v drugo je bilo težko zaradi slabše vidljivosti v strmini," je po zmagi nad Söldnom povedal Pinturault, ki se je veselil svoje 24. zmage v svetovnem pokalu. Francoz je napovedal boj za nasledstvo upokojenega zmagovalca zadnjih osmih sezon Avstrijca Marcela Hirscherja. Zmagovalec preizkušnje je posredno omenil, da ima dober material. "Oprema, ki mi je bila na voljo, je v zadnjih mesecih precej napredovala. Veliko je tudi drugih majhnih tehničnih podrobnosti, ki sem jih v zadnjih tednih popravil s trenerji," je pojasnil Pinturault.