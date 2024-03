Kranjec: Želja je biti med tremi najboljšimi

"Seveda pogledam, kje sem, kakšne so razlike, ampak na koncu vem, če bom dobro dirkal, sem verjetno lahko oziroma bom verjetno med prvimi tremi. Če ne, ne bom. Tako da moram smučati tako, kot znam, potegniti največ, kar lahko. Kje bom na koncu, težko rečem, ampak gotovo je želja biti med tremi najboljšimi," Žan Kranjec ne skriva želja na zaključku sezone.

Namesto da bi 9. in 10. marca nastopili na veleslalomu in slalomu za 63. Pokal Vitranc so alpski smučarji morali na prisilni počitek. Odpoved tekem v Kranjski Gori je pomenila, da alpske smučarje čakajo le še štiri finalne tekme v veleslalomu, slalomu, superveleslalomu in smuku v Saalbachu. Kranjec si je nastop med 25 najboljšimi zagotovil v veleslalomu.

Preteklo sezono je prvič v karieri s tretjim mestom stopil na stopničke v veleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala. Tudi letos je v boju za stopničke v tem posebnem seštevku.

Za mali kristalni globus tokrat ni imel možnosti ob popolni prevladi Švicarja Marca Odermatta, ki je od decembra zmagal na devetih od prav toliko izpeljanih veleslalomov. Švicar je konkurenci prepustil boj za drugo in tretje mesto. V najboljšem izhodišču je Hrvat Filip Zubčić, pred Kranjcem pa sta še Norvežan Henrik Kristoffersen in Švicar Loic Meillard. Razlika med Kranjcem in Zubčićem znaša zgolj 23 točk.

"V veleslalomu je vseeno nekaj več konstantnih smučarjev kakor mogoče v slalomu, ampak gotovo se bi strinjal, da sem med tistimi, ki so bolj konstantni. Delam manj napak, sem bolj stabilen smučar, mogoče tudi malo manj brezglav kot kakšen drug. Res je, nimam veliko odstopov. Če se ne bi uvrstil v drugi tek z normalno vožnjo, bi bil zelo razočaran," je dodal Kranjec.