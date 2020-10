Kranjec v igri za zmago na otvoritveni tekmi sezone

Žan Kranjec je odlično opravil svojo nalogo v prvi vožnji uvodnega veleslaloma sezone 2020/21 svetovnega pokala alpskih smučarjev. Najboljši slovenski veleslalomist je v največji možni meri izkoristil startno številko 1. Iz veleslalomske prve jakostne skupine ga je prehitel le Švicar Gino Caviezel in to za zgolj šest stotink sekunde. Razmere na ledeniškem uvodu v tekmovalno zimo so optimalne, razlike med najboljšimi tekmovalci pa so minimalne. Kranjec se je prvič na ledeniku Rettenbach nad Söldnom na progo podal s startno številko 1. Ob prihodu v cilj je bil s svojim nastopom vidno zadovoljen, s časom 1:08,19 je letvico za tekmovalce, ki so se po strmini spustili takoj za Slovencem, postavil previsoko. Šele tekmovalec s startno številko 12 Caviezel je za malenkost izboljšal čas Kranjca. Pred tem Kranjca ni premagal niti nosilec malega kristalnega globusa v disciplini v minuli sezoni Norvežan Henrik Kristoffersen. Za Kranjcem, s katerim sta trenirala v pripravljalnem obdobju, je zaostal štiri stotinke sekunde. Zmagovalec zadnjih dveh söldenskih preizkušenj Francoz Alexis Pinturault je četrti z zaostankom 15 stotink sekunde. Lani drugouvrščeni Francoz Mathieu Faivre je za Slovencem zaostal 1,12 sekunde. Aleksander Aamodt Kilde iz Norveške, ki je na mestu skupnega zmagovalca svetovnega pokala v sezoni 2019/20 nasledil avstrijskega asa Marcela Hirscherja, je na prvi tekmi po napaki in odstopu ostal brez uvrstitve.

Na startu sta bila dva Slovenca. Štefan Hadalin s startno številko 45 ni ulovil svoje premierne uvrstitve v drugo vožnjo na ledeniških preizkušnjah. Njegov zaostanek 2,77 sekunde je bil v zgoščeni konkurenci prevelik za najboljšo trideseterico, ki se bo merila v finalu.