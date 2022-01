Štiri dekleta in Kranjec slovenski aduti v tehničnih disciplinah

Andreja Slokar je poskrbela za do sedaj edino slovensko zmago v tej sezoni, najboljša je bila na paralelni tekmi v Lech/Zürsu. "Pred sezono ne bi verjela, da bi mi šlo tako dobro pred olimpijskimi igrami. Zame so sicer praktično vse tekme nekaj novega, tako bo tudi z igrami. Moram reči, da bližje, kot so, bolj se jih zavedam. Malce že čutim adrenalin."

Najbolj konstantne rezultate ima Ana Bucik, ki tako dobra v slalomu ni bila še nikoli: "Zelo se veselim olimpijskih iger, to je nova priložnost, ki jo bom skušala še toliko bolj izkoristiti. Zaenkrat je nekaj pritiska, da sploh pridemo do tja. Pazimo se, kolikor se da. Pri veliko športnikih se je zaenkrat pokazalo, da se zadnji trenutek lahko kaj zalomi. Upam, da se meni ne bo. Zaenkrat se počutim dobro, sem zdrava. Smo izolirani in dobro treniramo. Delamo vse, da bi tja prišli čim bolje pripravljeni in zaenkrat nam kaže dobro."