Kranjec: Zagotovo si želim več, a glede na vse skupaj, ni slab rezultat

Žan Kranjec je imel po veleslalomu v Val d'Iseru v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije mešane občutke. "Težka tekma. S svojo prvo vožnjo nisem zadovoljen. Nisem bil dovolj na svojem 'limitu' in to ni bila vožnja, ki sem si jo želel."

To je želel popraviti v drugi vožnji, ki mu je uspela dosti bolje, od stopničk ga je ločilo 33 stotink sekunde. "Veliko bolj sem napadal, bil bolj na meji, čeprav je bilo izjemno težko, saj je bila vidljivost zelo slaba. Poskušal sem smučati kar se da hitro. Na koncu osmo mesto. Zagotovo si želim več, a danes, glede na vse skupaj, ni slab rezultat."

"Videli smo v drugi vožnji, kako so fantje, ki so bili povsem v ospredju, izgubljali. Posebna tekma, kjer sem bil blizu stopničkam ali celo zmagi, a če bi si to zares želel, bi moral prvi tek odpeljati bolje. Zelo zahtevna in zanimiva tekma, iz katere lahko izvlečem marsikaj dobrega za Alta Badio."

Trener slovenskega veleslalomista Miha Verdnik je bil zadovoljen s pristopom Kranjca. "Žan je morda v prvi vožnji smučal nekoliko bolj zadržano, a glede na razmere je to povsem normalno, saj smučarji potrebujejo čas, da so se privadili na razmere. V drugi vožnji pa je poskušal napadati. Tam, kjer je večina tekmovalcev izgubljala največ, je Žan veliko tvegal in to se mu je obrestovalo za nov dober rezultat. Na koncu je malenkost zmanjkalo, a smo lahko zelo zadovoljni."

Po Franciji za Kranjca sledi eno njegovih najljubših prizorišč, Alta Badia, kjer je bil od leta 2017 že petkrat tretji na klasičnem veleslalomu na Gran Risi.

Najboljši slovenski smučar ta hip je tekmovalno sezono odprl s šestim mestom v Söldnu. Na drugi tekmi, na kateri je nastopil, se je zavihtel na stopničke s tretjim mestom na veleslalomu v Beaver Creeku. To so bile njegove jubilejne 15. stopničke v karieri v svetovnem pokalu.