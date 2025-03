Kranjec po najslabšem veleslalomu sezone: Trenutno mi nekaj manjka

Žan Kranjec je bil v Kranjski Gori, kjer je slavil Norvežan Henrik Kristoffersen , edini slovenski finalist. Po polovici tekme je imel 10. izhodišče, a druge vožnje ni najbolje izpeljal, prednost pred tekmeci iz prve vožnje je zapravil že v zgornjem delu, ob prihodu v cilj pa je imel šele deveti dosežek. Do konca je Kranjec zdrsnil še za sedem mest in pristal na 16. mestu.

Kristoffersen premostil vse ovire in zmagal v Kranjski Gori, Kranjec 16.

Slovenski smučar tako na jubilejnem 100. veleslalomu v konkurenci svetovnega pokala ni okusil slasti stopničk na domači tekmi pred domačimi navijači, ki jih je razvnel že kot prvi na startu prve vožnje.

"Prva vožnja je bila solidna, se mi je zdelo, da imam še nekaj rezerve, predvsem v liniji, dinamiki, ter da bi se lahko še bolj spravil na limit. To sem v drugi vožnji res poskusil, ampak enostavno nisem našel tiste prestave več. Sem preveč zavijal, moral bi smuči bolj obrniti dol, tega se zavedam, ne vem pa, kako bi to izboljšal, tudi če bi šel še enkrat. Tako da moram narediti dobro analizo, pa potem tudi mogoče narediti en 'reset' in potem dalje," Kranjec ni našel odgovora, zakaj ni odsmučal po željah.