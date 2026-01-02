Zimski 'sendvič' iz 80 cm zbitega snega in harmonike

"Na začetku tedna je bila napoved res zelo slaba, že na meji katastrofalne. So pa vsi napovedovalci že sproti izpostavljali, da je napoved še zelo negotova. Vremenska napoved se je nato res ves čas spreminjala, iz dneva v dan. Iz zelo slabe v praktično zelo dobro, enkrat je šlo v našo prid," se posmeji vodja priprave proge Gorazd Bregant, ko se spomni sivih las, ki jim jih je v preteklih letih že povzročalo vreme pod Vitrancem, katerega strmina v zadnjih letih gosti tako moško kot žensko tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Od pol metra snega zadnjo noč pred tekmo, do nenadne odjuge, ki jim je pobrala ves sneg in odnesla tudi tekmo.

Letos so zelo zgodaj novembra uspeli narediti že kar velike količine snega za tisti čas, potem pa je sledilo kar nekaj tednov toplega vremena, ko se ni dalo nič kaj dosti. "Tako da k sreči smo takrat v sodelovanju z žičničarji izkoristili tiste prve dni, da smo sploh osnovo naredili, ki je zdržala že do danes," je zadovoljen Bregant. Nedavni mraz so izkoristili še za dodatno izdelavo snega za progo za ogrevanje, ki je dodana vrednost tekmi.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Še zadnje priprave za najboljše smučarke sveta v Kranjski Gori. Luka Kotnik

Osrednja ekipa za samo pripravo proge je dnevno štela približno 30 ljudi. "Nočna dežurstva tokrat niso bila potrebna, so pa bila tudi kakšna sodelovanja z vozniki teptalnih strojev ali pa 1. januarja zjutraj," pojasni vodja priprave proge.

Vodja proge Gorazd Bregant FOTO: Luka Kotnik

Delovni prazniki

Jutranje novoletno dežurstvo je iz ožje ekipe že pred deveto prevzel Andrej Gosar, ki se je pridružil ratrakistu Iztoku, razporejala sta sneg po ogrevalni progi in pripravljala vse za popoldanski prihod ostalih delavcev na progi. Še posebej pa pohvali požrtvovalne ratrakiste, ki so sedli v teptalne stroje že ob štirih zjutraj, saj so morali najprej pripraviti še smučarske proge v Kranjski Gori, ki so jih vso noč prav tako umetno zasneževali, nato pa je bil na vrsti še tekmovalni poligon v Podkorenu.

Andrej Gosar FOTO: Luka Kotnik

Letos se jim Semmering zagotovo ne bo zgodil: "Oni so se srečali z neverjetnim razkorakom med samo napovedjo vremena in realnim stanjem. Bila je napoved, da bo hladno, pa potem ni bilo. Zagotovo je bilo nekaj napak tudi pri sami preparaciji, ampak bolj je bila izredna smola z vremenom. Tako da tekma je bila ena izmed slabših, ki jih pozna zgodovina alpskega smučanja," Bregant razloži, kaj je šlo narobe pri slalomski tekmi pri naših severnih sosedih konec decembra, ki jo je zaznamovala serija odstopov. Ob tem pa poudarja, da je treba tudi pri tekmi, kjer nimaš težav z vremenom, poskrbeti, da izvedba poteka brez zapletov, ki bi vrgli slabo luč na dogodek - oviranje tekmovalca, da bi bila kje pomanjkljiva zaščita. Vodja tekmovanja je nekdanji slovenski smukač Andrej Šporn, ves čas pa so bili na zvezi tudi z legendarnim smučarskim strokovnjakom Janezom Šmitkom, ki ga je zadnji teden bolezen s terena premaknila domov, vendar je fantom še naprej na daljavo pomagal s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in nasveti.

Zimski "sendvič"

Na začetku marca jih na istem terenu čaka še moška tekma, zato ne bodo počivali. Vsako novo pošiljko snega ali vsak nov izdelan sneg morajo spet utrditi po sistemu "sendviča", da se vse plasti med sabo dobro sprimejo in utrdijo. "Je pa potrebnega vsaj še enkrat toliko snega, da bo zagotovo zdržalo do marca. Spomnite se, da smo imeli pred dvema letoma en mesec dežja. Če to doživiš, je toliko, kolikor ga je zdaj tukaj, premalo, ga potrebujemo več. Je pa baza tako dobra, kot še nikoli ni bila," je zadovoljen.

"Na nekaterih delih je debela več kot 80 cm, tudi do enega metra debeline, kar je dovolj do marca. Vseeno pa je nekaj kritičnih mest, kjer se teren preveša, kjer ga prečka pot, na takih mestih pa bodo potrebne še dodatne zaloge snega," pojasnjuje.

Delavci na progi FOTO: Luka Kotnik

V tednu, ki prihaja, bo sicer zelo mrzlo, toda na tekmovalni progi vseeno ne bodo delali snega, ampak bodo dovolili treninge tekmovalcem. "V dobro slovenskega smučanja, da lahko trenirajo ves teden, pa bomo potem izkoristili naslednji mraz, na katerega računamo, da bo prišel. To je sicer manjše tveganje, če bi gledali zgolj na tekmo, bi vztrajali, da še naprej delamo sneg. Vedno pa je treba sklepati kompromise, saj je skupno vsem nam, ki se tukaj trudimo, da želimo, da smučanje kot šport živi naprej. Da tekmovalci in otroci normalno trenirajo, da sploh gre zgodba naprej, ker če tega ni, potem ne bo ničesar," zaključuje.

V pogovorih je še vedno "lisica"

Žensko tekmovanje najboljših svetovnih slalomistk in veleslalomist v Sloveniji, nekoč znano kot mariborska Zlata lisica, v splošni rabi še vedno naslovljeno kot "lisica", sicer še vedno nosi uradno ime Audi FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske, čeprav je bilo lani že veliko govora o preimenovanju in iskanju novega imena. Moška različica tekmovanja v Kranjski Gori je denimo znana kot Pokal Vitranc.

Uradno ime tekmovanja FOTO: Luka Kotnik

Je pa Tomaž Šušteršič, generalni sekretar tekmovanja, v pogovoru za 24ur.com potrdil, da se z letošnjim letom zaključuje pogodbeno obdobje z Mednarodno smučarsko zvezo (FIS), ki mu bo sledila pogodba za naslednjih osem let, ki se tiče tudi medijskih in organizacijskih pravic, takrat pa se bo razmišljalo tudi o novem poimenovanju tega tekmovanja.

Letošnje tekmovanje poteka pod sloganom Moč žensk - neustavljiva zabava. "Ne samo, da ženske tekmujejo na eni najtežjih in najbolj zahtevnih tekmovalnih prog svetovnega pokala. Tekmujejo na eni redkih, kjer se lahko kosajo z moškimi, saj sta obe progi praktično enaki tako za moške kot za ženske. Moški s štartom veleslaloma nekoliko višje, ženske nekoliko nižje, sicer pa je celotna trasa popolnoma enaka," sogovornik opiše to "moč", o kateri je govora.

Generalni sekretar tekmovanja Tomaž Šušteršič FOTO: Luka Kotnik

Iz legendarnega Francija na sneg

In potem je tukaj še neustavljiva zabava. "Kranjska Gora je polna, veliko je gostov, ki so tukaj že od začetka božično-novoletnih počitnic. In s spremljevalnim animacijsko-zabavnim programom želimo pokazati, da se z novim letom zabava ne zaključi, ampak se nadaljuje še ta vikend," opiše še drugi del slogana. "Nastopil bo ad hoc sestavljen bend, ki ima tudi lik Francija. Za njim stojijo fantje, ki so nedavno obudili tudi legendarni ljubljanski lokal z narodnozabavno glasbo v sodobnejši preobleki. Namen tako ni zgolj glasba, ampak predvsem animacija, skrb za dobro vzdušje obiskovalcev na prizorišču. To je tisto, kar je morda drugače od preteklih let," pravi.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Ogrevanje Franci Banda Luka Kotnik

