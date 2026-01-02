Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Zimski 'sendvič' iz 80 cm zbitega snega in harmonike

Kranjska Gora, 02. 01. 2026 21.25 pred 1 uro 6 min branja 0

Avtor:
Tina Hacler
Ogrevanje Franci Banda

Osveževanje spletnih strani, ki prinašajo vremenske napovedi, je bilo v zadnjih dneh v Kranjski Gori stalnica vsakdana. Saj ni mogoče, da bi jo vreme tako zagodlo, da bi otežilo ali celo ogrozilo izvedbo svetovnega pokala za ženske v alpskem smučanju in odgnalo gledalce iz ciljne arene? Nazadnje se je vse izteklo po željah organizatorjev in pridnih mravljic na strmini. Proga je odlično pripravljena, v nepremrzlem vikendu brez padavin pa se obeta tudi dobra zabava z novoustanovljenim Franci Bandom, ki ga je "rodil" legendarni ljubljanski lokal.

"Na začetku tedna je bila napoved res zelo slaba, že na meji katastrofalne. So pa vsi napovedovalci že sproti izpostavljali, da je napoved še zelo negotova. Vremenska napoved se je nato res ves čas spreminjala, iz dneva v dan. Iz zelo slabe v praktično zelo dobro, enkrat je šlo v našo prid," se posmeji vodja priprave proge Gorazd Bregant, ko se spomni sivih las, ki jim jih je v preteklih letih že povzročalo vreme pod Vitrancem, katerega strmina v zadnjih letih gosti tako moško kot žensko tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Preberi še 'Kot bi nekdo vklopil talno gretje'

Od pol metra snega zadnjo noč pred tekmo, do nenadne odjuge, ki jim je pobrala ves sneg in odnesla tudi tekmo.

Letos so zelo zgodaj novembra uspeli narediti že kar velike količine snega za tisti čas, potem pa je sledilo kar nekaj tednov toplega vremena, ko se ni dalo nič kaj dosti. "Tako da k sreči smo takrat v sodelovanju z žičničarji izkoristili tiste prve dni, da smo sploh osnovo naredili, ki je zdržala že do danes," je zadovoljen Bregant. Nedavni mraz so izkoristili še za dodatno izdelavo snega za progo za ogrevanje, ki je dodana vrednost tekmi.

Osrednja ekipa za samo pripravo proge je dnevno štela približno 30 ljudi. "Nočna dežurstva tokrat niso bila potrebna, so pa bila tudi kakšna sodelovanja z vozniki teptalnih strojev ali pa 1. januarja zjutraj," pojasni vodja priprave proge.

Vodja proge Gorazd Bregant
Vodja proge Gorazd Bregant
FOTO: Luka Kotnik

Delovni prazniki

Jutranje novoletno dežurstvo je iz ožje ekipe že pred deveto prevzel Andrej Gosar, ki se je pridružil ratrakistu Iztoku, razporejala sta sneg po ogrevalni progi in pripravljala vse za popoldanski prihod ostalih delavcev na progi.

Še posebej pa pohvali požrtvovalne ratrakiste, ki so sedli v teptalne stroje že ob štirih zjutraj, saj so morali najprej pripraviti še smučarske proge v Kranjski Gori, ki so jih vso noč prav tako umetno zasneževali, nato pa je bil na vrsti še tekmovalni poligon v Podkorenu.

Andrej Gosar
Andrej Gosar
FOTO: Luka Kotnik

Letos se jim Semmering zagotovo ne bo zgodil: "Oni so se srečali z neverjetnim razkorakom med samo napovedjo vremena in realnim stanjem. Bila je napoved, da bo hladno, pa potem ni bilo. Zagotovo je bilo nekaj napak tudi pri sami preparaciji, ampak bolj je bila izredna smola z vremenom. Tako da tekma je bila ena izmed slabših, ki jih pozna zgodovina alpskega smučanja," Bregant razloži, kaj je šlo narobe pri slalomski tekmi pri naših severnih sosedih konec decembra, ki jo je zaznamovala serija odstopov.

Ob tem pa poudarja, da je treba tudi pri tekmi, kjer nimaš težav z vremenom, poskrbeti, da izvedba poteka brez zapletov, ki bi vrgli slabo luč na dogodek - oviranje tekmovalca, da bi bila kje pomanjkljiva zaščita. Vodja tekmovanja je nekdanji slovenski smukač Andrej Šporn, ves čas pa so bili na zvezi tudi z legendarnim smučarskim strokovnjakom Janezom Šmitkom, ki ga je zadnji teden bolezen s terena premaknila domov, vendar je fantom še naprej na daljavo pomagal s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in nasveti.

Zimski "sendvič"

Na začetku marca jih na istem terenu čaka še moška tekma, zato ne bodo počivali. Vsako novo pošiljko snega ali vsak nov izdelan sneg morajo spet utrditi po sistemu "sendviča", da se vse plasti med sabo dobro sprimejo in utrdijo. "Je pa potrebnega vsaj še enkrat toliko snega, da bo zagotovo zdržalo do marca. Spomnite se, da smo imeli pred dvema letoma en mesec dežja. Če to doživiš, je toliko, kolikor ga je zdaj tukaj, premalo, ga potrebujemo več. Je pa baza tako dobra, kot še nikoli ni bila," je zadovoljen.

Preberi še Hladnik prižgal zeleno luč

"Na nekaterih delih je debela več kot 80 cm, tudi do enega metra debeline, kar je dovolj do marca. Vseeno pa je nekaj kritičnih mest, kjer se teren preveša, kjer ga prečka pot, na takih mestih pa bodo potrebne še dodatne zaloge snega," pojasnjuje.

Delavci na progi
Delavci na progi
FOTO: Luka Kotnik

V tednu, ki prihaja, bo sicer zelo mrzlo, toda na tekmovalni progi vseeno ne bodo delali snega, ampak bodo dovolili treninge tekmovalcem. "V dobro slovenskega smučanja, da lahko trenirajo ves teden, pa bomo potem izkoristili naslednji mraz, na katerega računamo, da bo prišel. To je sicer manjše tveganje, če bi gledali zgolj na tekmo, bi vztrajali, da še naprej delamo sneg. Vedno pa je treba sklepati kompromise, saj je skupno vsem nam, ki se tukaj trudimo, da želimo, da smučanje kot šport živi naprej. Da tekmovalci in otroci normalno trenirajo, da sploh gre zgodba naprej, ker če tega ni, potem ne bo ničesar," zaključuje.

V pogovorih je še vedno "lisica"

Žensko tekmovanje najboljših svetovnih slalomistk in veleslalomist v Sloveniji, nekoč znano kot mariborska Zlata lisica, v splošni rabi še vedno naslovljeno kot "lisica", sicer še vedno nosi uradno ime Audi FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske, čeprav je bilo lani že veliko govora o preimenovanju in iskanju novega imena. Moška različica tekmovanja v Kranjski Gori je denimo znana kot Pokal Vitranc.

Uradno ime tekmovanja
Uradno ime tekmovanja
FOTO: Luka Kotnik

Je pa Tomaž Šušteršič, generalni sekretar tekmovanja, v pogovoru za 24ur.com potrdil, da se z letošnjim letom zaključuje pogodbeno obdobje z Mednarodno smučarsko zvezo (FIS), ki mu bo sledila pogodba za naslednjih osem let, ki se tiče tudi medijskih in organizacijskih pravic, takrat pa se bo razmišljalo tudi o novem poimenovanju tega tekmovanja.

Preberi še Bi Zlata lisica lahko postala Zlata levinja ali Pokal I feel Slovenia?

Letošnje tekmovanje poteka pod sloganom Moč žensk - neustavljiva zabava. "Ne samo, da ženske tekmujejo na eni najtežjih in najbolj zahtevnih tekmovalnih prog svetovnega pokala. Tekmujejo na eni redkih, kjer se lahko kosajo z moškimi, saj sta obe progi praktično enaki tako za moške kot za ženske. Moški s štartom veleslaloma nekoliko višje, ženske nekoliko nižje, sicer pa je celotna trasa popolnoma enaka," sogovornik opiše to "moč", o kateri je govora.

Generalni sekretar tekmovanja Tomaž Šušteršič
Generalni sekretar tekmovanja Tomaž Šušteršič
FOTO: Luka Kotnik

Iz legendarnega Francija na sneg

In potem je tukaj še neustavljiva zabava. "Kranjska Gora je polna, veliko je gostov, ki so tukaj že od začetka božično-novoletnih počitnic. In s spremljevalnim animacijsko-zabavnim programom želimo pokazati, da se z novim letom zabava ne zaključi, ampak se nadaljuje še ta vikend," opiše še drugi del slogana.

"Nastopil bo ad hoc sestavljen bend, ki ima tudi lik Francija. Za njim stojijo fantje, ki so nedavno obudili tudi legendarni ljubljanski lokal z narodnozabavno glasbo v sodobnejši preobleki. Namen tako ni zgolj glasba, ampak predvsem animacija, skrb za dobro vzdušje obiskovalcev na prizorišču. To je tisto, kar je morda drugače od preteklih let," pravi.

Ujamemo jih prav med vajo za sobotni in nedeljski nastop. Improviziran oder je postavljen na strehi spodnje postaje žičnice, sodeč po slišanem, pa se konec tedna pod Vitrancem obeta dobra zabava v slogu znamenitega smučarskega apres ski. Obiskovalce bodo začeli ogrevati že pred začetkom prve vožnje, osrednji program sledi v odmoru med prvo in drugo vožnjo, nato pa se spet vrnejo na oder po podelitvi medalj.

Lisica kranjska gora proga priprave Franci Band

Konec sezone za avstrijsko smučarko Liensberger

SORODNI ČLANKI

Ana Bucik Jogan napovedala konec kariere

V prestolnici ponovno zaživel legendarni Franci na balanci

Iz porušene Petrinje prinesli slovensko penino za hrvaško zmago

Ples 80-letnega Zrinkinega dedka v slovaškem objemu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
cekin
Portal
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
moskisvet
Portal
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
voyo
Portal
Instant družina
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425