Kranjska Gora nestrpno čaka štiri Slovence na startu velesalaloma

Kilde, ki zaostaja prevelikih 386 točk za Odermattom, lahko hipotetično zmaga le še na smuku in superveleslalomu v Andori, kar pa je premalo, da bi ogrozil Odermattovo prevlado.

Olimpijski in svetovni prvak Marco Odermatt bo ob odsotnosti Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja , ki je izpustil Kranjsko Goro, že na Pokalu Vitranc potrdil svoj drugi po vrsti veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala.

Odermatt je v tej sezoni zmagal na štirih veleslalomih od sedmih izpeljanih za svetovni pokal. V boju za veleslalomski seštevek vodi s prednostjo natanko 100 točk pred Kristoffersenom, ki v tej sezoni na tekmi v veleslalomu še ni zmagal, bil pa je trikrat drugi in enkrat tretji.

Žan Kranjec (345 točk) na tretjem mestu v seštevku discipline zaostaja 95 točk za Kristoffersenom in 195 točk za Odermattom. Slovenski as je bil v tej sezoni dvakrat tretji in enkrat drugi.

Kranjec je bil v Kranjski Gori lani dvakrat deseti, najbližje svojim prvim vitranškim stopničkam je bil leta 2018 s petim mestom.