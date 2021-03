Kranjska Gora pripravljena na spektakel: na progi pol metra 'betona'

"Že decembra smo se odločili, da bomo tekmovanje izpeljali brez gledalcev," je nadaljeval Medven. "S pripravo in organizacijo celotnega prizorišča in mehurčkov bomo zadostili vsem pogojem, seveda pa ob tem vse posameznike, ki bodo vključeni v sistem, pozivamo k samodisciplini, torej nošnji zaščitnih mask, kar bo obvezno tako zunaj kot znotraj, razkuževanju rok ter, če se kdo počuti slabo, naj ostane doma," je še dejal.

Zaradi pandemije koronavirusne bolezni bo pokal Vitranc brez navijaškega pridiha, tekmovalci, trenerji, serviserji, predstavniki medijev, delavci, organizatorji bodo v ločenih "mehurčkih", brez negativnega testa pa dostop na prizorišče ne bo dovoljen. Gregor Benedik , predsednik ASK Kranjska Gora in OK Pokal Vitranc, je na petkovi virtualni novinarski konferenci povedal: "Čeprav v Kranjski Gori ni bilo turistov, pa smo proge odprli za treninge ekip. Vsi, ki so lahko trenirali, so trenirali, tudi Avstrijci, Kanadčani, Američani."

V Kranjsko Goro bodo prišli vsi najboljši, ki nastopajo v svetovnem pokalu. Pokal Vitranc bo namreč zadnja priložnost za izboljšanje izhodišč pred finalnimi preizkušnjami sezone svetovnega pokala v Lenzerheideju v Švici. Že zdaj so organizatorji prejeli najavo prihoda kar 125 tekmovalcev iz 28 držav. Na Gorenjsko bodo med drugimi pripotovali Marco Schwarz , Adrian Pertl , Henrik Kristoffersen , Sebastian Foss Solevaag , Alexis Pinturault , Mathieu Faivre , vključno s slovenskima asoma Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom .

Že v soboto bodo na novi koronavirus testirali prvo ekipo delavcev, ki bodo v nedeljo začeli zaključno pripravo snežne površine na poligonu, ko bodo progo polili z vodo. Proga je že zdaj v zelo dobrem stanju. Obvezno snežno kontrolo, ki je predpogoj Mednarodne smučarske zveze za izpeljavo tekme svetovnega pokala, je tako vodja tekmovanja Aleš Vidic v četrtek opravil kar telefonsko. Predstavnik tekmovanj v svetovnem pokalu Emmanuel Couder pa si je danes skupaj z Vidicem še sam ogledal progo ter se lahko prepričal, kako kakovostna je. Ravno ob ogledu sta na progi trenirala Slovenca Kranjec in Hadalin ter italijanski tekmovalec Luca de Aliprandini. Teren bo od nedelje do petka nato zaprt za treninge.

Posebna voščilnica Vitrancu za 60 let

Program Vitranca je tradicionalen. V petek bo prosti trening, v soboto in nedeljo tekmi, naprej veleslalom, nato slalom, z začetkoma prve in druge vožnje ob 9.30 in 12.30. Letos seveda odpadejo vse spremljevalne prireditve, koncerti, javni žreb startnih številk za nedeljski slalom. Organizatorji načrtujejo 1,5 milijona evrov težak proračun, ta se je za vsaj 100.000 evrov podražil zaradi vseh ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja covida-19, ki ga bodo v večinskem delu pokrili s prodajo televizijskih medijskih pravic v tujini in manjši delež s sredstvi pokroviteljev. Zaradi urejenega zavarovanja s tujo zavarovalnico so bile negativne finančne posledice lanske odpovedi Vitranca veliko manjše, kot bi bile sicer, je še povedal Medven.

Ljubitelji belega cirkusa si vrhunskih predstav ne bodo mogli ogledati v živo, lahko pa bodo sodelovali v dobrodelni akciji #VITRANCcares. V dobrodelni akciji so združili moči z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Namen akcije je s pomočjo novega programa Botrstvo v športu pomagati nadarjenim mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij ter jim omogočiti boljše, bolj konkurenčne treninge in tekmovanja z vrstniki. Ambasadorka #VitrancCare je nekdanja odlična smučarka Urška Hrovat.

Ob jubileju so slovenski estradniki Vili Resnik, Omar Naber, Dejan Vunjak, Boštjan Gorenc - Pižama, Ditka, Uroš Kuzman, Ana Maria Mitič, Samuel Lucasv posebni videovoščilnici voščili Vitrancu za 60 let.